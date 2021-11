Comienza la Copa del Este 2021

Por Soy del Este

Luego de haber llevado a cabo la segunda edición (2020) en el primer semestre de este año y también de haber disputado el Torneo Único, ahora es momento de comenzar a afrontar la tercera edición de la Copa del Este de la Liga Rivadaviense de Fútbol. El inicio de la competencia tendrá como protagonista al actual campeón Club ATFA Dr. Eliseo Ortíz.

Desde el ente que nuclea nuestra liga, la liga más esteña, dieron a conocer el cronograma de la Primera Fase de la nueva edición de la Copa del Este. Si bien ya se conocía el día que iniciaría la actividad del certamen, no estaban aún confirmadas las fechas y canchas para los demás cruces. Ahora todo es oficial y te lo comentamos acá.

Este viernes 12 de noviembre, a partir de las 21 horas y en cancha del Club Social y Deportivo Montecaseros, se llevará a cabo el Acto inaugural. Y a partir de las 22 horas, el campeón 2020 Eliseo Ortiz y Club Social y Deportivo California del Este serán los encargados de animar el encuentro que abrirá la acción de la etapa inicial de este certamen que cuenta con la participación de 32 conjuntos.

La semana próxima, el viernes 19 y nuevamente en cancha del Lobo del Norte, será el turno de continuar con la competencia. Allí jugarán en primer turno (20hs) 5º CEC con Don Bosco y luego (22hs) Montecaseros con El Lombardo. El domingo 21 habrá cuatro duelos. En cancha de La Libertad: Andrade vs Argentino (15hs) y La Libertad vs La Florida (17hs). En cancha de La Central: El Mirador vs Los Árboles (15hs) y La Central vs Racing de Bermejo (17hs).

Para el lunes 22 quedarán otros tres juegos. En cancha de La Amistad: Rodríguez Peña vs Academia La Colonia (15hs) y La Amistad vs Mundo Nuevo (17hs). En cancha de Arenas Raffo: Arenas Raffo vs Viña Fundación (16hs). El viernes 26 habrá acción en la cancha Municipal de La Paz con Juventud Unida (LP) vs Centenario de Julio (20.30hs) y San Martín (LP) vs La Dormida (22hs).

Finalmente el domingo 28 concluirá la disputa de la Primera Fase con los cuatro encuentros restantes. En cancha de Tres Acequias: ED Junín vs Atlético Fénix (15hs) y Tres Acequias vs La Colonia Unidos (17hs). En cancha de Montecaseros: Social Chapanay vs El Ñango (15hs) y Tres Porteñas vs Juventud Unida de San Martín (17hs).

Vale recordar que el valor de la entrada general para estos encuentros tendrá un costo de $200. Además hay que mencionar que el conjunto ganador en la Primera Fase se llevará un premio de $10.000. Es hora de que comience un nuevo espectáculo de la Liga Rivadaviense, un equipo intentará repetir la consagración mientras otros 31 elencos luchan por impedirlo y ser los que festejen. Que cada duelo sea una fiesta.

CAMPEONES DE LA COPA DEL ESTE

2019: Club Social y Deportivo Angelino Arenas Raffo (Santa Rosa)

2020: Club ATFA Dr. Eliseo Ortiz (Santa Rosa)

Fuente: Soy del Este.-