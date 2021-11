El Albirrojo cayó en penales y deberá jugar por la Copa de Oro de Hockey

Por Soy del Este

Atlético Club San Martín igualó 2 a 2 en su visita a Club IMPSA pero cayó por 3-2 en los penales por los Cuartos de final de la Superliga en el Senior masculino de la Asociación Mendocina de Patín. En un duelo equilibrado, el Chacarero no pudo estirar el gran momento que tuvo en el torneo Clausura y ahora tendrá que buscar la consagración en la Copa de Oro, donde espera rival.

En la noche de este martes dio comienzo una nueva competencia del hockey sobre patines mendocino para la categoría superior masculina y en el duelo llevado a cabo, San Martín se enfrentó con IMPSA en la pista del Violeta, que fue 4º en la General 2021 mientras el Albirrojo fue 5º. Se esperaba un trámite parejo y así terminó sucediendo, tanto que la definición del primer clasificado a semifinales se definió en penales.

Tras más de 10′ sin poder quebrar el cero en el marcador, el Metalero se pondría en ventaja a través de Leonardo Huidobro sobre los 12′. Aunque al estar todo equiparado y sin un claro dominador del juego, minutos más tarde llegaría la igualdad de los dirigidos por Esteban Ábalos. Llegando a los 17′, Luciano Ambrosio conquistó el 1-1 con el que terminarían yéndose al descanso.

Una vez que retornaron, el juego no se modificó demasiado. Los dos buscaban pero no encontraban. Huidobro volvió a parecer por el lado del local y Boris Cvetnic hizo lo propio por el lado del León para que la historia se mantenga empatada, hora 2-2. No había caso, el ida y vuelta era interesante pero no contaban con la claridad ni la certeza para superar la resistencia de los arqueros Adrián Miranda y Gabriel Giovanini.

De esta manera, el encuentro llegó al final del tiempo reglamentario y serían los penales los que definan el primer clasificado a las Semifinales de la Superliga y también el primero en Semifinales de Copa de Oro. El conjunto anfitrión se impuso por 3-2 gracias a los goles de Huidobro, Nicolás Rojo y Renzo Angulo. Mientras que los dos tantos del Albirrojo fueron de Lautaro Koroch y Ezequiel Funes.

Ahora Atlético San Martín debe esperar por lo que suceda con el encuentro entre Club Banco Mendoza (1º) y Club Atlético Palmira (8º) el día viernes 12 (22.15hs) en los Cuartos de final por la Superliga. El perdedor de ese duelo jugará con el Chacarero por Copa de Oro. Por otra parte, en 4tos de Superliga, jugarán este jueves 11 (22hs) Club Casa de Italia (3º) con Andes Talleres Sport Club (6º) y Club Leonardo Murialdo (2º) con Club Social y Deportivo Bernardino Rivadavia (7º).

Fuente: Soy del Este.-