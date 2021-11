Arrancó la Sede Mendoza de la Liga Argentina de Básquet

Por Redacción

En un ajustado final Rivadavia Básquet cayó ante Independiente de Oliva por 65 a 61 en la primera jornada de la Sede Rivadavia de la Liga Argentina. La figura del partido fue Benjamín Herrera con 14 puntos.

Rivadavia no pudo cortar la mala racha ante Independiente de Oliva, a pesar de haber hecho todo para poder llevarse el partido. En la previa las noticias no eran buenas para el Naranja ya que Jerez y Arancibia no iban a poder ser parte de partido y Frdo fue Benancese iba a jugar entre algodones. A la larga esas ausencias se sintieron, quedo claro que con el pívot y el base quizás la historia podría haber sido otra ante un equipo cordobés que venía afilado en las victorias (7/8).

El primer cuarto fue un ida y vuelta y estuvieron palo a palo en donde no hubo un claro líder en el marcador ya que cambió constantemente de dueño. En la mayor parte del segmento fue Rivadavia el que propuso el juego, sobre todo a través de las penetraciones de Bandeo, los tiros de media distancia de Madera y el trabajo en zona de Cravero tanto en ofensiva como en la defensa. Una ajustada marca sobre el experimentado Martina hizo que las conversiones de la visita pasaran por Bione y Giletto, acciones que colaboraron para que los dirigidos por Boccolini no se alejaran en el marcador. El primero terminó a favor de Rivadavia por 18 a 17.

En el segundo cuarto se mantuvo el equilibrio no solo en el resultado, sino que también en el juego que siguió con la misma intensidad que el periodo anterior. En Rivadavia apareció la mano de Sampaulise, que sumado a el aporte desde la banca de Francese y Cabrera lograron seguir a tiro en el marcador. Por el lado de los dirigidos por González un buen juego colectivo basado en tiros perimetrales, hizo que se mantuvieran arriba hasta el final, logrando cerrar a favor el cuarto por 39 a 34.

En el tercer periodo Independiente estiró la diferencia. La clave fue ser un poco más efectivo que el Naranja ya que el juego siguió manteniéndose parejo. El ingreso de Martina le dio fuerza en la zona, pero no fue determinante como si lo fueron las conversiones de Reinaudi para dejar el marcador a su favor por 54 a 44.

En los últimos 5 minutos del capítulo final se vivió un gran partido. Los de Oliva se encontraban arriba por 10 puntos (60-50). Con una gran reacción Naranja, en 3’ metieron un parcial de 9-0 con una bomba incluida de Cabrera que hizo estallar a la hinchada local. Pero la alegría duro poco ya que luego vendría un triple de Noblega para Independiente a menos de 40” para terminar. Rivadavia siguió intentando con alma y corazón hasta el final pero no le alcanzó para torcer el resultado y así el triunfo quedó en manos del conjunto cordobés por 66 a 61.

Rivadavia Básquet vuelve a jugar hoy en el Vicente Polimeni. Lo hará frente a Barrio Parque que viene de ganarle a Jáchal por 97 a 76 en lo que fue su sexta victoria al hilo con un récord de 8-1.

SÍNTESIS:

Independiente de Oliva (66): Fernando Martina 9; Lucio Reinaudi 10; Salvador Giletto 11; Joaquín Noblega 9; Agustín Pautasso 0 (FI) José Luis Bione 11; Alejandro Quigley 0; Benjamín Herrera 14; Benjamín Giorgetti 0; Nicolas Marcucci 2; Tomas Ramallo 0. DT: Martín González.

Asociación Civil Rivadavia Básquet (61): Franco Sampaulise 9; Lucas Berón 3; Pablo Bandeo 15; Alejandro Madera 9; Tobías Cravero 9 (FI); Guido Francese 4; Khalil Adaro 2; Lautaro Cabrera 10. DT: Marcos Boccolini.

Estadio: Leopoldo Brozovix

Parciales: 17-18; 39-34 y 54-44

Tiros Libres: Independiente 12/15 – Rivadavia 9/16

Figura: Benjamín Herrera (Independiente)

Árbitros: Ariel Rosas, Guillermo Di Lernia y Georgina Larrosa.

Fuente: Salto Inicial.-