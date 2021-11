Empezaron a definirse los cruces de playoffs en la Liga Rivadaviense Femenina

Por Soy del Este

Con la disputa de la 10ª fecha del Torneo Único Femenino de la Liga Rivadaviense, quedaron definidos 15 de los 16 clasificados para los Octavos de final. Sólo queda una fecha por jugar de la etapa clasificatoria y el lugar vacante se definirá entre Academia La Colonia «A», El Lombardo y 5º CEC.

En la mañana dominical se disputó la penúltima jornada de la Primera Fase del actual certamen femenino de nuestra liga, la liga más esteña, y quedó casi todo definido de cara los playoffs de eliminación directa. De los 16 equipos para los Octavos de final ya se conocen 15. Otro punto por definir son los cruces. Esto se terminará de concretar en la última fecha.

Por la Zona A, Cumelén-Pastrán no pudo con La Libertad y consiguió un empate 1-1 que le permite continuar en lo más alto. Aunque Fénix dio el golpe en el Interzonal al vencer a Chacareras Mendocinas por 3-1 y es escolta a un punto y con un partido pendiente. En tanto que La Florida no perdonó a Argentino y goleó por 9-0 para seguir al acecho. Racing de Bermejo no les pierde pisada tras ganarle 3-0 a Academia La Colonia «B».

La Dormida, que tiene el duelo pendiente con Fénix, obtuvo un ajustado triunfo por 2-1 ante La Central y si bien ambos están en la próxima instancia, buscarán se disputan concluir lo más alto posible para evitar duelos complicados. Viña Fundación sumó su segunda victoria al imponerse por 3-0 ante El Mirador y aseguró su presencia en los Octavos de final.

Por la Zona B, Chacareras Mendocinas no podrá cerrar esta etapa con puntaje perfecto ni invicto ya que cayó por 3-1 ante Fénix. Las Albirrojas buscarán sostener el primer lugar en la última fecha. Esto es algo que ED Junín intentará evitar, ya que ahora se ubica a un punto tras vencer por 2-0 a Tres Porteñas. Mundo Nuevo recuperó la sonrisa al triunfar por 4-2 ante El Lombardo y está en el tercer lugar.

La Amistad goleó por 4-0 a Academia La Colonia «A» y se mantiene en el cuarto puesto, con chances de terminar en el tercer lugar. Montecaseros también consiguió una abultada victoria por 5-0 frente a 5º CEC y buscará terminar lo más alto posible de cara a los cruces. Social Chapanay se impuso por 4-0 sobre Los Tucumanos del Este y consiguió el boleto a los Octavos de Final.

Solamente queda un lugar vacante en los Playoffs y será para Academia La Colonia «A», El Lombardo o 5º CEC. Estos tres conjuntos no pueden especular y deberán buscar la victoria en la jornada final, ya que los dos primeros cuentan con 6 puntos y el otro tiene 5. Es así que los ojos estarán puestos principalmente en los que suceda con estos elencos, aunque sin dejar de lado lo demás porque se definirán los cruces de la próxima etapa.

POSICIONES

Zona A: Cumelén-Pastrán 24 (C), Fénix 23* (C), La Florida 23 (C), Racing 23 (C), La Libertad 15 (C), La Central 13 (C), La Dormida 11 (C), Viña Fundación 9 (C), Ac. La Colonia «B» 4, El Mirador 3, Argentino 2.

Zona B: Chacareras Mendocina 27 (C), ED Junín 26 (C), Mundo Nuevo 22 (C), La Amistad 20 (C), Montecaseros 19 (C), Tres Porteñas 16 (C), Chapanay 11 (C), Ac. La Colonia «A» 6, El Lombardo 6, 5º CEC 5, Los Tucumanos 0.

Fuente: Soy del Este.-