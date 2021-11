La Libertad y La Dormida definen esta noche la Liga Rivadaviense

Por Soy del Este

El Torneo Único de Primera 2021 de la Liga Rivadaviense de Fútbol tendrá su definición este viernes por la noche (22 horas) en cancha del Club Social y Deportivo Montecaseros. De un lado, Club Social y Deportivo La Libertad de Rivadavia. Del otro lado, Club Social y Deportivo La Dormida de Santa Rosa. Dos conjuntos acostumbrados a ser protagonistas que esperan poder gritar campeón una vez más después de algunos años.

Tras un 2020 vacío de actividad debido a los impedimentos que trajeron la pandemia de covid-19 y sus restricciones, y sin dejar de lado que este año pudo disputarse la Edición 2020 de la Copa del Este, este viernes tendremos la definición de un nuevo certamen de nuestra liga, la liga más esteña. No ha sido fácil, e incluso hubo algunos momentos negativos, pero la competencia espera poder cerrarse de gran manera.

Más aún si se tiene en cuenta que los dos protagonistas del evento principal serán dos conjuntos de buen desempeño durante la Fase de Grupos y en playoffs y que además siempre han tenido acostumbrados a propios y extraños a estar metidos en la discusión por la consagración. Aunque los dos hace tiempo, uno más y otro menos, que no pueden gritar campeón. Ahora, uno podrá regresar a la gloria.

Por un lado, La Libertad. El Albirrojo llegó a esta nueva final tras haber concluido en el 2º puesto de la Zona A con 3 triunfos y 1 empate. Mientras que en los Octavos de final dejó en el camino a Tres Acequias, en Cuartos de final superó a La Central y en Semifinales eliminó a Montecaseros. El elenco rivadaviense tuvo su última consagración en el Clausura 2015, aunque en los Apertura 2016 y 2017 fue subcampeón y en 2019 cayó en Semifinales. ¿Podrán los dirigidos por Juan Abba alcanzar la gloria?

Por el otro, La Dormida. El Albiceleste se metió en esta instancia luego de culminar en el 4º puesto de la Zona D con 3 victorias, 3 igualdades y 1 caída. No la tuvo fácil en playoffs porque en cada etapa tuvo que jugar como visitante pero en Octavos de final venció a La Amistad, en Cuartos de final le ganó agónicamente a Juventud Unida (SM) y en Semifinales se impuso ante el último campeón Arenas Raffo. El conjunto santarrosino fue campeón por última vez en el Clausura 2018 y había sido subcampeón en el Clausura 2019. ¿Será el momento de que los conducidos por Emanuel Corts vuelvan a conquistar el título?

Este cruce no cuenta con antecedentes en un encuentro decisivo, o al menos no en los últimos 10 años de disputa de los torneos de la Liga Rivadaviense de Fútbol. Tanto de un lado como del otro tienen una gran ilusión, más aún luego de cómo la pandemia ha golpeado a todos. Además con la obtención del campeonato, está la posibilidad de quedarse con una plaza para el Torneo Regional Federal Amateur 2021 (habrá que ver si el campeón después decide participar o no de dicha competencia).

Desde nuestro lugar esperamos que sea una nueva fiesta de nuestro fútbol. Que nada ni nadie empañe el espectáculo y que los únicos protagonistas sean los jugadores en cancha desplegando dentro de los posible un buen juego, y claro que el público (La Dormida en la Tribuna Este y La Libertad en la Tribuna Oeste) aporte lo suyo pero sin excederse de los límites. ¡Llegó el día! Se define la Liga Rivadaviense.

Fuente: Soy del Este.-