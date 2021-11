Terminó el Clausura de Hockey para los equipos esteños

Por Soy del Este

Por la última fecha del torneo Clausura en el Senior masculino de la Asociación Mendocina de Patín, Atlético Club San Martín venció por 4 a 2 a Asociación La Colonia Junín, Club Casa de Italia superó por 5 a 2 a Club Leonardo Murialdo y Club Social y Deportivo Bernardino Rivadavia le ganó por 7 a 4 a Club Sportivo Independiente Rivadavia.

EL LEÓN SUMÓ SU OCTAVO TRIUNFO CONSECUTIVO ANTE LA COLONIA PARA FINALIZAR EL CLAUSURA EN EL 3º PUESTO

Atlético Club San Martín venció por 4 a 2 a Asociación La Colonia Junín como visitante por la última fecha del torneo Clausura en el Senior masculino de la Asociación Mendocina de Patín. El Chacarero cerró el certamen con un gran desempeño que le permitió subirse al podio de la competencia. Mientras que el Verdiblanco no pudo conseguir su aspiración de dejar el último lugar de la tabla.

En la tarde-noche de este domingo llegó a su fin el Clausura para la categoría superior masculina en el hockey sobre patines mendocino con un duelo entre esteños disputado en el Estadio Cubierto La Colonia. La Colonia, que llegaba en el fondo de las colocaciones, recibió a San Martín, que quería reafirmar su momento imparable y culminar lo más cerca posible del campeón Club Banco Mendoza y su escolta Club Casa de Italia.

Los dirigidos por Esteban Ábalos consiguieron ponerse en ventaja a los 6′ a través de un gol conquistado por Luciano Ambrosio. Esa diferencia y el dominio del Albirrojo se mantuvo por bastante tiempo. Pero a los 19′ igualaba el marcador Emir León. Todo era más equilibrado ahora. Sin embargo, en el cierre de la primera etapa, Lautaro Koroch y Ambrosio dejaron al Chacarero arriba por 3-1.

Para el complemento, los conducidos por David Sasa tenían la dura tarea de quebrar la resistencia de San Martín para poder levantar el partido. Claro que la visita no se los hizo sencillo, aunque sobre los 3′ Valentín Facca achicó las diferencias. El anfitrión fue por la paridad pero no estuvo certero y se topó con una defensa firme. A los 11′ Ambrosio puso el 4-2 y esas serían las cifras definitivas del encuentro.

Si bien ambos continuaron buscando el arco de enfrente no contaron con la efectividad ni la fortuna necesarias para modificar el marcador. De esta manera, Atlético San Martín se alzó con su octava victoria en forma consecutiva y cerró el campeonato en el 3º puesto. En tanto que Asociación La Colonia no pudo terminar sumando y sufrió su novena caída y no pude dejar la última colocación.

EL ITALIANO VENCIÓ AL CANARIO Y CONSIGUIÓ EL SUBCAMPEONATO

Club Casa de Italia superó por 5 a 2 a Club Leonardo Murialdo en condición de local por la última fecha del torneo Clausura en el Senior masculino de la Asociación Mendocina de Patín. Con esta victoria, el Tano pudo asegurar el segundo lugar detrás del campeón imbatible Club Banco Mendoza.

En la noche de este jueves comenzó a cerrarse el segundo certamen oficial del hockey sobre patines mendocino para la categoría superior masculina y en uno de los duelos disputados, Casa de Italia recibió a Leonardo Murialdo en un duelo de dos equipos siempre protagonistas. El anfitrión buscaba una victoria que le permitiera hacerse con el subcampeonato, teniendo presente que un empate o derrota le permitiría a Atlético Club San Martín aspirar a ese mérito.

Como es costumbre entre estos elencos, el inicio del trámite fue equilibrado. Aunque a los 5′ el Canario pudo ponerse en ventaja gracias al tanto de Claudio Famar. Sin embargo, ese tanto no modificó el transitar del encuentro en su continuidad. Uno intento igualar, el otro ampliar la diferencia. Recién en los últimos minutos el que logró su cometido fue el Italiano con el empate de Guillermo Forne.

Quizás por ese tanto o quizás porque así está en su ADN, el combinado conducido por Nicolás García salió de otra manera al complemento y pudo encaminar el duelo a su favor. Guille Forne volvió a anotarse en le tanteador con el 2-1. Más tarde amplió Marcio Sisti para darle mayor tranquilidad a los Tanos. Maximiliano Forne concretaría el 4-1 entrando a los minutos finales del encuentro pero quedaba más.

Si bien Franco Meza descontó poco después, no fue suficiente para que los de Villa Nueva pudieran remontar la historia. Además en los segundos finales apareció nuevamente Sisti para decretar el 5-2 definitivo en favor de Casa de Italia. De esta manera, el conjunto de esquina Mármol-Marconi logra quedarse con el subcampeonato del torneo Clausura y sigue marcando que es protagonista.

EL AZULORO CERRÓ EL CLAUSURA CON UNA VICTORIA EN SU CASA

Club Social y Deportivo Bernardino Rivadavia le ganó por 7 a 4 a Club Sportivo Independiente Rivadavia en condición de local por la última fecha del torneo Clausura en el Senior masculino de la Asociación Mendocina de Patín. El elenco rivadaviense pudo concluir la competencia con una alegría y lo más alto posible.

En la noche de este jueves comenzó a cerrarse el segundo certamen oficial del hockey sobre patines mendocino para la categoría superior masculina y en uno de los duelos disputados, Bernardino Rivadavia fue anfitrión de Independiente Rivadavia en un duelo donde buscaba terminar la competencia con una victoria. Además de tratar de terminar lo más cerca posible del lote de vanguardia.

La emoción del encuentro estuvo en la primera etapa, que tuvo un trámite un tanto electrizante y de ida y vuelta, con anotaciones por ambos lados. Cerca de los 4′, Luciano Ferrero puso en ventaja a la Lepra. Pero no pudo disfrutar esa ventaja la visita porque de inmediato, Martín Cabral equilibró el marcador. Ese empate le dio un envió al Azuloro porque poco después llegaron los goles de Luciano Lanza y Matías Giuliani para el 3-1.

Minutos más tarde, el elenco que conduce Nahuel Marigliano continuó con su intensidad y su certeza para aumentar su ventaja con nuevos goles de Lanza (2) y Giuliani para el 6-1 parcial. Sin embargo, el Azul reaccionó y pudo achicar la distancia con los tantos de Ferrero e Ignacio Lázzaro para irse al descanso con cierta ilusión por poder levantar el partido en el complemento.

El comienzo de la segunda etapa se mantuvo pareja, hasta que sobre los 7′ llegó el gol de Ferrero para que Independiente se ponga a dos tantos de la igualdad y con mucho tiempo por delante. Sin embargo, la intención del elenco del Parque Gral. San Martín se topó con la resistencia y la firmeza defensiva de los rivadavienses. Lanza, con su cuarto tanto de la noche, sentenció el duelo en el cierre con el 7-4.

Con este triunfo, Bernardino Rivadavia alcanza las 19 unidades y concluye cerca de los primeros cuatro elencos en la tabla del torneo Clausura. Un andar irregular le impidió al Azuloro poder ser más protagonista del certamen actual, aunque sí dejó en claro que puede dar pelea por encima de mitad de tabla.

Fuente: Soy del Este.-