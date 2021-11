Tacurú y Rivadavia finalizaron su participación en el Regional de Rugby

Por Soy del Este

Club Tacurú Rugby & Hockey y Rivadavia Rugby Club concluyeron con su participación en el Torneo Regional del Oeste – Zona Bronce tras la disputa de la última fecha. Los de San Martín, que no pudieron arrebatarle el título a San Jorge Rugby Club de San Rafael, vencieron por 67-0 a Canchay Rugby Club de San Luis. Los de Rivadavia no perdonaron a Cóndor Rugby Club de San Juan y triunfaron por 87-14.

En la jornada sabatina llegó a su fin el certamen regional de Bronce, que contó con los esteños Tacurú y Rivadavia. Ambos conjuntos de nuestra zona pudieron concluir su participación en el torneo con alegrías holgadas. En el caso de los sanmartinianos, no les alcanzó para poder impedir la consagración de San Jorge.

Justamente los Auriazules hicieron su parte en el intento de arrebatarle la consagración a los sanrafaelinos, pero claro que no alcanzaba sólo con su parte, sino que también debían aguardar que los del Sur provincial cayeran en su encuentro y no sumaran ningún tipo de bonus. Algo que finalmente no sucedió así. El elenco sanmartiniano se impuso cómodamente sobre los sanluiseños de Chancay por 67-0.

Los puntos del combinado esteño llegaron mediante los tries de Nicolás Lencinas (2), Aldo Castillo (2), Matías Cascón (2), Franco Pirrello (3), Esteban Lencione y Máximo Leoni. En tanto que sumaron conversiones Tobías Antich (3) y Franco Baigorria (3). Club Tacurú cerró el certamen segundo con seis victorias y sólo una derrota, justamente frente al campeón San Jorge Rugby Club.

Por el otro lado, los Azulgranas querían culminar de la mejor manera posible en su estadio. Así fue que sacaron máximo provecho del colero de la competencia, Cóndor. El conjunto rivadaviense no tuvo mayores inconvenientes para terminar imponiéndose pese a que los sanjuaninos tuvieron algunos momentos donde lograron vulnerar la resistencia local. Finalmente fue 87-14.

Los puntos de la Hoja de Parra fueron conseguidos por los tries de Agustín Quiroga (5), Agustín Doña (3), Maximiliano Gris, Emilio Jofre, Ariel Escudero y Lucas Sáez (2). Mientras que Quiroga además sumó 11 conversiones. Con este triunfo, Rivadavia Rugby Club finalizó el torneo en el quinto lugar con tres victorias y cuatro caídas.

