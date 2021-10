Triunfos de Tacurú y Rivadavia en el Regional de Rugby

Por Soy del Este

Club Tacurú Rugby & Hockey y Rivadavia Rugby Club viajaron este fin de semana hasta la vecina provincia para afrontar la 6ª fecha del Torneo Regional del Oeste – Zona Bronce y ambos equipos obtuvieron sendas victorias. Los de San Martín superaron por 24-12 a Mercedes Rugby Club y los de Rivadavia le ganaron 27-0 a Chancay Rugby Club.

En la jornada sabatina se llevó a cabo un nuevo capítulo del Regional de Bronce y los dos conjuntos de la Zona Este tuvieron acción. Tanto Tacurú como Rivadavia tuvieron que disputar sus respectivos encuentros en la provincia de San Luis. Y en esta oportunidad, los dos elencos esteños lograron imponerse en sus juegos.

Por el lado de los Auriazules, no la tenía nada fácil frente a Mercedes. Ambos llegaban con un buen andar. Aunque los sanmartinianos no habían tenido acción en la fecha anterior y los sanluiseños habían ganado. Pero los esteños demostraron su potencial y, tras un buen primer tiempo y un complemento equilibrado, consiguieron imponerse por 24-12 gracias a los tries de Nicolás Lencinas, Franco Pirrello, Aldo Castillo y Felipe Altamiranda y dos conversiones de Tobías Antich.

Mientras que por el lado de los Azulgranas, se cruzaban con Chancay con el objetivo de dejar atrás la caída en la fecha anterior. Y la Hoja de Parra dio una muestra de sus virtudes para lograr hacerse con la victoria (segunda en el actual certamen) ante un rival que no consiguió reaccionar. Así los esteños vencieron por un claro 27-0 a través de los tries de Maximiliano Gris, Renzo Ruiz, Luciano Cantudo, Franco Herrería y Lucas Sáez. Además Sáez sumó una conversión.

La próxima fecha, 7ª, se llevaría a cabo el fin de semana venidero y tendrá los siguientes duelos: Tacurú vs Chancay, Rivadavia vs Cóndor RC de San Juan, Liceo Rugby Club vs Mercedes y San Jorge Rugby Club de San Rafael vs Sporting Club Alfiles de San Juan. Vale mencionar que hay algunos duelos pendientes, como por ejemplo el duelo de los Auriazules con Liceo por la 5ª fecha.

Fuente: Soy del Este