Fin de semana con variadas propuestas en el Cine Ducal

Por Redacción

Del jueves 21 al martes 26 de octubre, Cine Ducal de Rivadavia presenta «Ron da error», «Halloween Kills» y «Venom: carnage liberado».

«VENOM»

FUNCIONES

Jueves 21 al Martes 26 de Octubre

17:15 – Castellano – 3D

Entrada $ 200

Título Original: VENOM: Let There Be Carnage

Origen: Estados Unidos

Género: Acción, Ciencia Ficción

Director: Andy Serkis

Actores: Tom Hardy, Woody Harrelson, Michelle Williams, Reid Scott, Naomie Harris, Stephen Graham, Tom Holland, J.K. Simmons, Amber Sienna

Calificación: P13R

Duración: 98 min.

Distribuidora: UIP

Sinopsis:

El actor Tom Hardy, nominado a los Premios de la Academia, vuelve a la pantalla grande como el protector letal Venom, uno de los personajes más grandes y complejos de Marvel. Dirigida por Andy Serkis, la película también está protagonizada por Michelle Williams, Naomie Harris y presenta a Woody Harrelson, en el papel del villano Cletus Kasady/Carnage.

«RON DA ERROR»

FUNCIONES

Jueves 21 al Martes 26 de Octubre

20:00 – Castellano – 3D

Entrada $ 200



Título original: Ron’s Gone Wrong.

Estreno en Argentina: 21 de octubre 2021.



Clasificación: Apta para todo público.

Actores: Zach Galifianakis, Jack Dylan Grazer, Olivia Colman, Ed Helms, Justice Smith, Rob Delaney, Kylie Cantrall, Ricardo Hurtado, Marcus Scribner, Thomas Barbusca.

Director: Sarah Smith, Jean-Philippe Vine.

Genero: Animación.

Duración: 122 minutos.

Origen: Reino Unido.

Distribuidora: Disney Fox.

Sinopsis:

Cuenta la historia de Barney, un tímido estudiante de secundaria, y Ron, su nuevo dispositivo digital conectado para caminar y hablar, creado para convertirse en su nuevo mejor amigo. Las divertidas disfunciones de Ron en la era de las redes sociales, los lanzan a un viaje juntos lleno de acción en el que el chico y el robot aceptan el maravilloso desorden de la verdadera amistad.



«HALLOWEEN KILLS»

FUNCIONES

Jueves 21 al Martes 26 de Octubre

22:30 – Castellano – 2D

Entrada $ 200



Título original: Halloween Kills.

Estreno en Argentina: 14 de octubre 2021.

Clasificación: Sin calificación.

Actor: Jamie Lee Curtis, Judy Greer, Andi Matichak, Will Patton, Thomas Mann, Anthony Michael Hall.

Dirección: David Gordon Green.

Género: Terror.

Productora: Universal Pictures.

Distribuidora: UIP.

Sinopsis:

El despiadado Michael Myers escapa del autobús en el que estaba siendo trasladado y regresa a Haddonfield, Illinois, para asesinar a Laurie Strode, quien lleva cuarenta años sufriendo la locura de este monstruo sanguinario.