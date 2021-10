El terror de «Halloween Kills» llega al Cine Ducal

Por Redacción

Del jueves 14 al martes 19 de octubre, Cine Ducal de Rivadavia presenta el estreno de «Halloween Kills». Además, continúan los éxitos de «Venom» y «Los locos Adams».

LOS LOCOS ADAMS

FUNCIONES

Jueves 14 al Martes 19 de Octubre

17:45 – Castellano – 2D

Entrada $ 200

Título Original: Addams Family 2

Origen: Canada, Estados Unidos, Reino Unido

Género: Animación, Comedia, Familia

Director: Conrad Vernon, Greg Tiernan

Actores: Oscar Isaac, Charlize Theron, Chloë Grace Moretz, Nick Kroll, Bette Midler, Elsie Fisher, Allison Janney, Javon ‘Wanna’ Walton

Calificación: ATP

Duración: 94 min.

Distribuidora: UIP

Sinopsis:

La espeluznante familia favorita de todos regresa en la nueva secuela de comedia animada Los Locos Addams 2. En esta nueva película, Los Addams se enredarán en locas aventuras y divertidos enfrentamientos con inesperados personajes. Siempre fieles a su esencia, la familia Addams lleva consigo su icónica excentricidad a dondequiera que vayan.

VENOM: CARNAGE LIBERADO

FUNCIONES

Jueves 14 al Martes 19 de Octubre

20:00 – Subtitulada – 3D

Entrada $ 200

Título Original: VENOM: Let There Be Carnage

Origen: Estados Unidos

Género: Acción, Ciencia Ficción

Director: Andy Serkis

Actores: Tom Hardy, Woody Harrelson, Michelle Williams, Reid Scott, Naomie Harris, Stephen Graham, Tom Holland, J.K. Simmons, Amber Sienna

Calificación: P13R

Duración: 98 min.

Distribuidora: UIP

Sinopsis:

El actor Tom Hardy, nominado a los Premios de la Academia, vuelve a la pantalla grande como el protector letal Venom, uno de los personajes más grandes y complejos de Marvel. Dirigida por Andy Serkis, la película también está protagonizada por Michelle Williams, Naomie Harris y presenta a Woody Harrelson, en el papel del villano Cletus Kasady/Carnage.

HALOWEEN KILLS

FUNCIONES

Jueves 14 al Martes 19 de Octubre

22:30 – Subtitulada – 3D

Entrada $ 200

Título original: Halloween Kills.

Estreno en Argentina: 14 de octubre 2021.

Clasificación: Sin calificación.

Actor: Jamie Lee Curtis, Judy Greer, Andi Matichak, Will Patton, Thomas Mann, Anthony Michael Hall.

Dirección: David Gordon Green.

Género: Terror.

Productora: Universal Pictures.

Distribuidora: UIP.

Sinopsis:

El despiadado Michael Myers escapa del autobús en el que estaba siendo trasladado y regresa a Haddonfield, Illinois, para asesinar a Laurie Strode, quien lleva cuarenta años sufriendo la locura de este monstruo sanguinario.