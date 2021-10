Se definieron los cruces de octavos de final en la Liga Rivadaviense

Por Soy del Este

Se disputó la última fecha de la Primera Fase del Torneo Único de Primera en la Liga Rivadaviense y con los resultados registrados, se conocieron los ocho clasificados que faltaban para completar los Octavos de final. El sorteo definió cómo se darán los respectivos cruces de la próxima etapa.

En la tarde de este viernes, aprovechando el feriado, se llevó a cabo la jornada final de la etapa clasificatoria de nuestra liga, la liga más esteña, en la rama masculina para terminar de definir los clasificados y las posiciones de cara a los Octavos de final, que se jugarán el día lunes 11.

Por la Zona A (Rivadavia), restaban dos lugares a definirse entre un par de elencos. El partido clave era entre La Central y La Florida, donde la igualdad 1-1 clasificó a los Rojinegros. Andrade y La Libertad ya tenían su lugar en la siguiente etapa y sus respectivos empates por 1-1 ante Argentino y El Mirador no modificaron nada. Aunque el Broche consiguió meterse como 3º. Por último, Racing de Bermejo venció por 2-0 a Los Árboles.

Por la Zona B (Junín), La Amistad, ED Junín y Tres Acequias ya estaban en la siguiente fase. El duelo entre Mundo Nuevo y La Colonia era a todo o nada, el ganador avanzaba y el empate beneficiaba a los Azulgranas. Finalmente fue 1-1 y Mundo Nuevo clasificó. El Verde venció 2-0 a Rodríguez Peña pero no le alcanzó para sacarle la punta al Bailantero. En tanto, Tres Acequias goleó por 4-0 a La ColoniaUnidos.

Por la Zona C (Santa Rosa / La Paz), quedaban por conocerse dos clasificados y tres equipos eran los que luchaban por esos lugares. El duelo clave era entre Eliseo Ortiz y Arenas Raffo, donde el Albirrojo estaba obligado a ganar y esperar resultados. Pero el Azuloro demostró su gran potencial una vez más y lo venció por 2-0. California del Este, que le ganó 3-0 a Viña Fundación, y La Dormida, que empató 2-2 con San Martín de La Paz, siguen en carrera. El líder Juventud Unida (LP) goleó por 8-0 a Centenario de Julio.

Por la Zona D (San Martín), quizás el grupo más equilibrado ya que sólo estaba clasificado Montecaseros y casi todos los integrantes del grupo llegaron a la última fecha con chances de avanzar. Juventud Unida, que superó 2-0 a Chapanay, y Tres Porteñas, que triunfó 3-1 ante 5º CEC, aseguraron su lugar. Restaba uno, entre Don Bosco y El Lombardo. Los Curas ganaron 2-0 ante El Ñango y esperaban un resultado favorable del duelo que cerró la jornada (*). Finalmente el Lobo del Norte venció por 4-3 al Azuloro y lo dejó en el camino.

(*) El partido de Primera entre Montecaseros y El Lombardo fue reprogramado para la noche gracias a la predisposición de árbitros y clubes, teniendo en cuenta que lamentablemente en la categoría Reserva volvió a producirse un hecho de violencia contra un árbitro.

Una vez concluido el último encuentro de la jornada, los dirigentes de la Liga Rivadaviense reunidos en el Club Montecaseros llevaron a cabo el sorteo de los cruces de Octavos de final, que fue transmitido en vivo a través de Facebook. La primera etapa de eliminación directa se disputará este lunes 11.

POSICIONES

Zona A: Andrade 15 (C), La Libertad 13 (C), El Mirador 12 (C), La Central 11 (C), La Florida 9, Argentino 8, Racing 4, Los Árboles 0.

Zona B: La Amistad 14 (C), ED Junín 14 (C), Tres Acequias 13 (C), Mundo Nuevo 8 (C), Ac. La Colonia 7, Rodríguez Peña 3, La Colonia Unidos 0.

Zona C: Juventud Unida -LP- 17 (C), Arenas Raffo 16 (C), California 14 (C), La Dormida 12 (C), Eliseo Ortiz 9, San Martín -LP- 4, Viña Fundación 4, Centenario 3.

Zona D: Montecaseros 18 (C), Juventud Unida -SM- 13 (C), Tres Porteñas 13 (C), Don Bosco 10 (C), El Lombardo 8, 5º CEC 7, Chapanay 5, El Ñango 4.

OCTAVOS DE FINAL

Andrade vs Don Bosco

La Libertad vs Tres Acequias

La Amistad vs La Dormida

Arenas Raffo vs El Mirador

Juv. Unida -SM- vs California

Montecaseros vs Mundo Nuevo

Junín vs Tres Porteñas

Juv. Unida -LP- vs La Central

Fuente: Soy del Este.-