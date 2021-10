Empate del León y derrota del Jarillero en el arranque de la Fase Campeonato

Por Soy del Este

Por la 1ª fecha en la Zona Campeonato del torneo Anual por la Primera A de la Liga Mendocina de Fútbol, Atlético Club San Martín igualó 1 a 1 frente a Fundación Amigos por el Deporte en condición de visitante. Por su parte, Club Atlético Palmira perdió por 2 a 1 en su visita a Andes Talleres Sport Club.

EL LEÓN CONSIGUIÓ SUMAR EN SU VISITA A FUNDACIÓN AMIGOS

Atlético Club San Martín igualó 1 a 1 frente a Fundación Amigos por el Deporte en condición de visitante por la 1ª fecha en la Zona Campeonato del torneo Anual por la Primera A de la Liga Mendocina de Fútbol. El Chacarero logró traerse una unidad al Este gracias a un tanto de penal cerca de los minutos finales.

En la mañana de este domingo, en el Predio de FADEP en Russell (Maipú), San Martín se midió con el anfitrión Fundación Amigos en lo que marcaba el inicio de la Segunda Fase de la actual competencia de la Liga Mendocina para ambos. Los dos, ya clasificados al Torneo Regional Federal Amateur 2021, quieren dar pelea por avanzar al Hexagonal final y así poder intentar conquistar el título del certamen liguero.

Por el lado de los dirigidos por Alejandro Abaurre contaban con el debut de Oscar Amaya, proveniente de Atlético Palmira, y Nicolás Alí, proveniente de Andes Talleres. Ambos iniciaban el duelo como titulares. En el inicio, el Cóndor se mostraba más intenso, marcando el ritmo del partido y tratando de asociarse en campo contrario para llevarle peligro a Bangardino. Al Albirrojo le costó acomodarse, pero luego emparejó el juego.

A los dos equipos les faltaba la claridad necesaria en los metros finales. Si bien el local movía y distribuía mejor el esférico, no lograba conectarse con Moyano ni Miranda. La más clara del Chacarero llegó sobre los 30′ luego de un centro, donde Alí dominó y remató apenas desviado. El trámite fue muy disputado y quizás por esa razón se terminarían yendo al descanso sin romper el cero.

Luego del entretiempo, y antes de cumplirse el primer minuto de la segunda etapa, Miranda consiguió poner en ventaja a FADEP. Ciertamente esto modificaba la idea de ambos para la continuidad del duelo porque ahora el dueño de casa jugaba con paciencia y esperando a lo que propusieran los de Abaurre. El Chacarero tenía la obligación de ir en busca de la paridad y lo intentaba, pero sin ideas claras.

Tanto el local como la visita realizaron modificaciones para tratar de alcanzar su objetivo. De un lado intentaban contar con hombres que pudieran cuidar y mover el balón para buscar la mejor forma de generar alguna acción que sentencie el duelo. Del otro lado, sumaban aire y un poco más de explosión para tratar de conectar las piezas para así poder alcanzar el empate en los minutos siguientes.

Y a los 37′ llegó la sanción de un penal en favor del León que le permitió a Soria cambiarlo por el 1-1, que terminaría siendo definitivo. De esta manera, Atlético San Martín comenzó sumando una unidad importante en un reducto y ante un rival que no son para nada sencillos. En la próxima fecha, el Albirrojo deberá recibir a Andes Talleres Sport Club, que le ganó a Club Atlético Palmira.

SÍNTESIS:

Fundación Amigos (1): Lautaro López; Tomás Leuzzi, Alexis Viscarra, Julián Moyano, Federico Pérez; Lucas Mrciante, Juan Mercier, Nicolas Quintana, Lucas Fernández; Juan Moyano y Osvaldo Miranda. DT: Álvaro Albornoz.

San Martín (1): Pablo Bangardino; Elías Amarillo, Bruno Lira, Laureano Rodríguez, Claudio Ulloa; Nicolás Alí, Cristian Carrizo, Oscar Amaya, Nicolás Ávila; Federico Cezar y Hernán Soria. DT: Alejandro Abaurre.

Goles: ST 1′ Miranda (F) y 37′ Soria -p- (SM).

Cambios: ST 14′ Pablo Dellarole x Quintana (F), 16′ Franco González, Mauro Derimais y Leandro Roggerone x Alí, Ávila y Amaya (SM), 21′ Nicolás Sandoval y Gonzalo Díaz x Fernández y Miranda (F), 25′ Franco Arrué x Juan Moyano (F) y 43′ Uriel Bargas x Soria (SM9.

Árbitro: Paolo Conte.

Cancha: Predio FADEP.

EL JARILLERO TUVO TODO PARA TRIUNFAR PERO NO APROVECHÓ NI CUIDÓ LA VENTAJA EN EL MARCADOR Y NUMÉRICA

Club Atlético Palmira perdió por 2 a 1 en su visita a Andes Talleres Sport Club en la 1ª fecha de la Zona Campeonato por el torneo Anual de la Liga Mendocina de Fútbol. El Aurinegro ganaba 1-0 y además contaba con un hombre más al término del primer tiempo. Sin embargo, en el complemento equivocó el camino; el Matador igualó y luego lo dio vuelta, aprovechando las dos expulsiones sufridas por la Escoba.

De arranque pegaba el Jarillero, ya que a lo 7 minutos llegó un centro al área y cabezazo de Navarro para poner el 1-0. Palmira fue un equipo ordenado, se lo vio bien parado en el fondo. El Chori Mortes le daba fútbol a los de Villaseca, que contaron con varias ocasiones para ampliar el marcador. Talleres tuvo falencias en la construcción del juego y le faltó peso ofensivo.

Se dio un partido de trámite trabado, con mucha pierna fuerte y muchas amarillas en esta primera etapa y además una roja, ya que por exceso verbal se fue expulsado Baldaccini a los 42′. De esta manera, el Azulgrana se quedaba con 10 jugadores en el cierre. La historia se complicaba de cara al descanso.

La segunda etapa mostró a un Andes Talleres más ordenado, teniendo en cuenta la desventaja numérica debía pararse mejor en cancha y lo conseguía. A los 9′ el Gaucho lograba empatar el duelo mediante un tanto de Herensperger. El Jarillero buscó equiparar acciones con mucho juego bruzco, equivocando el camino ya que seguía con un jugador más, y lo pagaría caro porque terminaría sufriendo dos expulsiones en poco tiempo.

Primero se fue expulsado por doble amarilla Funes a los 12′ y después, a los 18′, por roja directa se iba a las duchas antes de tiempo, Barsotti. El Aurinegro quedaba con 9 jugadores y ahora la historia se le complicaba. El partido se hacía duro, ninguno daba el brazo a torcer. Hasta que a los 29′, apareció Contrera para poner en ventaja a los anfitriones.

El Matador contó con mucha paciencia para encaminar el partido e incluso contó con oportunidades para liquidar la historia pero no estuvo certero en el cierre de las acciones. El Jarillero con más entrega que con juego, y aún con 9 jugadores, hizo méritos suficientes para llevarse un empate. En la próxima fecha, Atlético Palmira recibirá al Deportivo Guaymallén y Andes Talleres visitará al Atlético San Martín.

SÍNTESIS:

Andes Talleres (2): Matías Tordecilla; Gonzalo Contrera, Franco Dinasso, Damián Lázzaro, Matías Horcas; Bruno Zandanel, Sebastián Carrasco, Horacio Malinar, Joaquín Royo; Ricardo Herensperger Jesús Baldaccini. DT: Gonzalo Mut

Atlético Palmira (1): Leandro Irrera; Jonathan Tagua, Brian Funes, Emilio Ponce, Jonathan Gauna; Gonzalo Ferro, Damián Cabrera, Cristian Mortes, Agustín Sandoval; Eber Navarro, Javier Maturano. DT: Javier Villaseca

Goles: PT 7′ Navarro (P). ST 9′ Herensperger (AT) y 29′ Contrera (AT).

Cambios: ST al inicio, Fabricio Correa y Fabrizio Almeida x Horcas y Zandanel (AT) y Mariano Gomez x Ferro (P), 5′ Enzo Barsotti x Maturano (P), 20′ Agustín Sanfilippo x Herensperger (AT), 39′ Sacha Manino x Contrera (AT), 42′ Rodrigo Stipech x Sandoval (P) y 42′ Paul Martín x Royo (AT).

Árbitro: Adriel Araya. Asistentes: Franco Alemany y Diego Espósito.

Cancha: Estadio Nicolás Ingelmo Blázquez.

Incidencias: PT 42′ Expulsado Baldaccini (AT), roja directa por exceso verbal. ST 12′ Expulsado Funes (P), por doble amonestación y 18′ Expulsado Barsotti, roja directa.

Fuente: Soy del Este / Tu Equipo Mendocino.-