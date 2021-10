Patricia Bullrich encabezó un acto de Juntos por el Cambio en Rivadavia

Por Redacción

La Presidenta del PRO visitó este viernes el departamento esteño en el marco de una intensa agenda de actividades en Mendoza.

Patricia Bullrich (Presidenta del PRO a nivel nacional) y Alfredo Cornejo (Presidente la UCR y Candidato a Senador Nacional) realizaron este viernes una conferencia de prensa en la Bodega “Vizcacheras” de Rivadavia. Luego, encabezaron un acto partidario de Juntos por el Cambio en las instalaciones de la empresa de transporte “Dicetours”.

Estuvieron acompañados por Miguel Ronco (intendente Anfitrión), Mario Abed (Vicegobernador de Mendoza) y Álvaro Martínez (Candidato a Diputado Nacional y Presidente del PRO en Mendoza).

En dicha conferencia, la ex Ministra de Seguridad de Mauricio Macri se refirió a los resultados de las PASO y al objetivo de Juntos por el Cambio de mejorar aún más las cifras y “ganar las generales de noviembre con el 45% de los votos”. En este sentido, subrayó que ese resultado le “quitará la mayoría a Cristina Fernádez en el Senado de la Nación”.

Por su parte, Alfredo Cornejo (actual Diputado Nacional de la UCR) se refirió a la polémica falta de quorum que hubo esta semana en el Congreso y que impidió que se tratara, entre otras leyes, el Proyecto de Jubilación Anticipada para trabajadores vitivinícolas.

Al respecto, el ex Gobernador de Mendoza justificó las ausencias en de Juntos por el Cambio en el Congreso alegando: “Nosotros le pedimos al oficialismo la Ley de Emergencia Educativa, la Ley Bovina, la Ley de Boleta Única y la Ley de ficha limpia y ellos no dieron quorum, y ahora pretenden intempestivamente el temario de Etiquetado Frontal y Jubilación Anticipada y no lograron el quorum propio, al Frente de Todos le faltaron siete Diputados. Esto es información dura, no es subjetiva”.

Luego de la conferencia de prensa, Bullrich y Cornejo se dirigieron a las instalaciones de la empresa de transporte Dicetours donde realizaron un acto partidario de Juntos por el Cambio en el cual mostraron su apoyo a la gestión de Miguel Ronco y sus candidatos a Concejales por Rivadavia.