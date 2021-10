La Superliga de Tenis de Mesa llega al Polideportivo de Palmira

Por Soy del Este

El Polideportivo Duperial de Palmira será escenario este fin de semana de un nuevo capítulo de la Superliga de la Federación Mendocina de Tenis de Mesa. Habrá competencia para nueve categorías y presencia de jugadores de los distintos puntos de la provincia representando a sus respectivos clubes.

Este sábado 9 de octubre a partir de las 9.30 horas, en la instalación deportiva ubicada en Avenida España 241 de Palmira, comenzarán a disputarse los primeros encuentros correspondientes a una de las categorías que formarán parte del evento. En total son 9 las categorías participantes: Sub 11, Sub 13, Sub 23, Quinta, Cuarta, Tercera, Segunda, Primera, Maxi 35.

Los interesados en competir en este certamen tienen tiempo hasta este jueves a las 22 horas para poder inscribirse. Vale recordar que los cupos son limitados y que el valor es de $250 (1 cat.) y $400 (2 cat.). Además no se prestarán pelotitas para el peloteo. Para inscribirse pueden contactarse al 2616273389 (Bianca S.).

Fuente: Soy del Este.-