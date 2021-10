Triunfos del León y del Naranja en la Superliga de Básquet

Por Soy del Este

Atlético Club San Martín venció por 101 a 78 a Municipalidad de Junín en condición de visitante por la 11ª fecha del torneo Clausura en la Superliga de la Federación Mendocina de Básquet. En tanto que Rivadavia Básquet se impuso como local frente a Club General San Martín por 82 a 78.

En la noche de este miércoles se desarrolló parcialmente un nuevo capítulo del actual certamen en la categoría superior masculina del básquetbol mendocino con la disputa de cuatro partidos. En dos de estos hubo protagonismo esteño y en uno de ellos se dio un clásico zonal. Fue así que San Martín y Rivadavia pudieron festejar y Junín volvió a perder.

Y justamente el Verde fue superado por el Chacarero en el Posta del Retamo. El conjunto que conduce Diego Cabañez venía de ganarle de forma muy ajustada a Rivadavia como local y ahora sumó otro triunfo clásico como visitante. Los dirigidos por Germán Jorge se vieron superados desde el comienzo por el León, que fue ampliando la diferencia cuarto a cuarto para terminar imponiéndose por 101-78. Mitch Marmelstein, Federico Grenni, Nicolás Seoane y Elías Del Ponte hicieron un gran aporte para el triunfo.

SÍNTESIS:

Municipalidad de Junín (78): Lorenzo Alaniz 10; Lautaro Baduí 8; Emiliano Dengra 14; Facundo Di Nasso 13; Facundo Trejo 3 (FI); Manuel Gonzalez 3; Víctor Cortez 13; Jonathan Zavate 3; Julián Martínez 14; Federico Impellizzieri 2. DT: Germán Jorge.

Atlético Club San Martín (101): Nicolás Seoane 16; Pablo Cano 3; Federico Grenni 15; Mitch Marmelstein 22, Elías Del Ponte 18 (FI); Mariano Gutierrez 3; Santiago Montaldi 3; Tiago Carrasco 14; Enzo Castro 3; Luciano Pesutto 4. DT: Diego Cabañez.

Estadio: Posta del Retamo

Parciales: 13-23; 30-58; 55-82

Tiros Libres: Junín 6/9 – San Martín 7/10

Figura: Mitch Marmelstein (SanMartín)

Árbitros: Leandro Robles – Rodrigo Oliver

Mientras que el Naranja, que como mencionamos venía de caer ante el Albirrojo, pudo recuperarse en su estadio ante un rival que siempre da pelea pero que no lograr imponerse como es Gral. San Martín. El equipo de Marcos Boccolini tuvo siempre el control en su poder, aunque no pudo marcar una distancia clara y la «S» estuvo en partido hasta el final. La intención de Pacífico no prosperó y fue victoria rivadaviense por 82-78. Stefano Arancibia, Tobías Cravero, Khalil Adaro y Guido Francese fueron los puntos altos del local.

SÍNTESIS:

Asociación Civil Rivadavia Básquet (82): Stefano Arancibia 21; Guido Francese 12; Franco Sampaulise 6; Tobías Cravero 17; Khalil Adaro 16 (FI); Marcos Caparroz 8; Lautaro Arce 0; Juan Cruz Sosa 0; Juan Cruz Cano 2. DT: Marcos Boccolini.

Club General San Martín (78): Juan Legallais 10; Ezequiel Blanco 7; Juan Ignacio Fernández 18; Galdo Andreoni 17; Juan Rodríguez Llarena 24 (FI); Agustín Torres 2. DT: Valentín Puebla.

Estadio: Leopoldo Brozovix

Parciales: 24-20; 40-32 y 64-55

Tiros Libres: Rivadavia 14/23 – Gral. San Martín 12/16

Figura: Stefano Arancibia (Rivadavia)

Árbitros: Micaela Prado – Sebastián Mellado

Fuente: Soy del Este.-