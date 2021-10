San Martín ya cuenta con más de 5.000 adolescentes vacunados

Por Redacción

La campaña de vacunación contra el Covid-19 continúa en el Torito Rodríguez, este fin de semana con nuevos horarios.

Hace casi una semana quedó habilitada la inscripción para jóvenes de 12 a 17 años sin comorbilidades, la aceptación y el cumplimiento por parte de los adolescentes ha sido buena ya que se estiman hasta unos 800 turnos diarios y se los está inoculando con Pfizer y Moderna.

Durante toda la semana se han visto a los jóvenes ingresar al Torito acompañados por sus familiares y entusiasmados, como así también ha crecido el número de gente en asistir para poder recibir su primer dosis, algo que no deja de ser importante.

El total de jóvenes vacunados asciende a los 5.000 y si bien asisten con normalidad durante el fin de semana la asistencia disminuye notablemente, lo que implica un problema.

RESPETAR LOS TURNOS

“Le pedimos a la gente que cumpla con los turnos y horarios asignados. Son dosis que se abren y si la persona con turno asignado no llega, hay que reasignarlos, para eso debemos buscar postulantes que tienen turno al día siguiente” dijo Adriana Resca, Jefa del Vacunatorio de San Martín, y agregó: “Hasta ahora no hemos tenido pérdidas porque a quienes hemos llamado a último momento han podido presentarse, pero es un riesgo que no podemos correr, el departamento debe estar vacunado en tiempo y forma» finalizó.

Desde el viernes y hasta el lunes (fin de semana largo) el horario de vacunación será de 9 a 12. También a partir del día martes 12 se habilita la inscripción para niños de 3 a 11 años, en esta ocasión serán inoculados con la vacuna Sinopharm.