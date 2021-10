Tacurú se quedó con el clásico en el Regional de Rugby

Por Soy del Este

Club Tacurú Rugby & Hockey superó por 43 a 19 a Rivadavia Rugby Club en condición de local por la 4ª fecha del Torneo Regional del Oeste – Zona Bronce. El conjunto sanmartiniano tomó el control del trámite en la primera etapa y así se encaminó hacia su tercera victoria en el actual certamen. La reacción de los rivadavienses en el segundo tiempo no fue suficiente para poder remontar el marcador.

En la tarde de este sábado, por el cuarto capítulo del Regional de Clubes, se llevó a cabo el clásico esteño con Tacurú recibiendo la visita de Rivadavia. Los Auriazules querían volver a la victoria luego de su derrota como visitante ante San Jorge RC de San Rafael. Mientras que los Azulgranas buscaban reafirmar su primer triunfo, obtenido como locales, con una alegría fuera de casa.

Los de San Martín sacaron a relucir su potencial de entrada cuando a sólo 3′ de iniciado el encuentro llegó el try apoyado por Nicolás Lencinas. Tobías Antich amplió con su conversión (7-0). Esto le dio mayor confianza a los dueños de casa y sobre los 10′ Martín Gentili logró un nuevo try y el duelo quedaba 12-0. Aquí el duelo se equilibró en cuanto al juego, los de Rivadavia se pusieron más firmes en la defensa.

Sin embargo, sobre los 26′ llegaría una nueva penetración local al in goal visitante a través de Felipe Altamiranda. Y Antich sumó la conversión para el 19-0 de los Auriazules. Pese al intento de los Azulgranas por arrimarse en el resultado, no lograron superar la resistencia impuesta por Tacurú. Así la primera etapa se iba con completo control de los sanmartinianos.

Tras el descanso, los rivadavienses iniciaban el complemento mostrando cierta reacción gracias al try de Emiliano Gómez a los 5′ y más tarde, a los 7′, con el try de Agustín Quiroga y la conversión de Iván Olea. De esta manera, Rivadavia se acercaba 12-19. Pero los locales respondieron y a los 13′ Aldo Castillo concretó un try, que sumado a la conversión de Antich, dejó el juego 26-12.

Cinco minutos más tarde, Santiago Landini obtuvo un try-penal y el marcador quedaba 33-12 para los anfitriones. A los Azulgranas volvía a dificultárseles la tarea de romper con el cerrojo dispuesto por el rival. Sobre los 27′ Enzo Golbano aportó un penal para el 36-12 de los Auriazules. Todo parecía estar encaminado para Tacurú. Cerca del cierre, a los 35′, try de Landini y conversión de Castillo para el 43-12, que no fue definitivo porque a los 37′ descontó la visita con un try de Rodrigo Sosa y la conversión de Quiroga.

De esta manera, Club Tacurú sumó su tercera victoria y es uno de los animadores de la Zona Bronce del Regional del Oeste. Por su parte, Rivadavia RC sufrió su tercera caída y aún no puede encontrar regularidad. En otro resultado de la fecha, San Jorge RC venció a Mercedes Rugby Club de San Luis por 38-22. Liceo Rugby Club y Cóndor Rugby Club de San Juan no jugaron. Mientras que este domingo jugarán Chancay Rugby Club de San Luis con Sporting Club Alfiles de San Juan.

Fuente: Soy del Este.-