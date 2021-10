Roberto Mercado presenta su nuevo disco “Menduzco”

Por Redacción

Este sábado, desde las 21.30, el artista Roberto Mercado presentará su nuevo disco “Menduzco”, compuesto por 13 temas con textos propios y música de Carlos Guzmán, Eduardo Guajardo y Víctor Hugo Cortez.

Será en la Casa del Bicentenario, en La Colonia, departamento de Junín. La propuesta será con entrada libre y gratuita (hasta completar aforo).

La obra, disponible en todas las plataformas digitales desde el 23 de septiembre, fue grabada en los Estudios de Gustavo Bruno, quien además estuvo a cargo de la dirección musical y arreglos.

En “Menduzco”, Mercado asume el compromiso como autor de mostrar su mirada sobre la Mendoza que le tocó y le toca transitar en la vida, a través de un puñado de canciones con las que pretende hacer su aporte al cancionero popular.

El juninense, nacido en el distrito de Philipps, formará parte en el mes de noviembre de una ambiciosa gira por España, acompañado del escritor y periodista Miguel García Urbani. Ambos tienen prevista una agenda con más de 20 actuaciones en 10 ciudades de ese país.

El periodista y poeta Rubén Valle dice en el prólogo: “Si su arte requiriera de un rótulo, el de ‘menduzco’ le calzaría a la perfección. Porque en su caso ese gentilicio -pergeñado por don Félix Dardo Palorma para darle un mayor señorío al ser mendocino- se carga de sentido a partir de una cosmovisión particular, sumamente personal, donde confluyen todos sus intereses e influencias: la poesía regional, la cuyanía como raíz y proyección, las influencias de sus padres y padrinos musicales, el argot del pueblo, e incluso la docencia, que no es otra cosa que pasarse el santo y seña cultural… …Quien se tome el (placentero) trabajo de escudriñar las letras de las 13 canciones que integran su séptimo disco corroborarán –una vez más– que el hombre no es guitarrero al que las palabras acompañan como jactancioso ornamento. Como artista completo que es, Mercado es un ávido lector, siempre a la caza de una palabra que le detone la voz primera de la canción, una memoria, ante todo una enseñanza. Con esa materia prima inagotable, este cocinero ad hoc pone sobre la mesa un plato de autor que comadres y compadres sabrán agradecer con la copa en alto”.