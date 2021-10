Casi un centenar de niñas y padres fueron instruidos en grooming

Por Redacción

La Municipalidad, junto a las direcciones de Desarrollo Social y de Juventudes de la Provincia, brindó un taller sobre detección y prevención de grooming. Fue en el club San Martín y se realizó por medio del deporte.

En una actividad conjunta entre la comuna de Gral. San Martín y la Provincia, se dictó en el club San Martín un taller de grooming, del que participaron chicas de las escuelas de fútbol femenino y algunos adultos que las acompañaron.

Así, tras un encuentro femenino de fútbol en el club y luego, durante el refrigerio, la dirección de Juventudes de Mendoza brindó un taller de grooming, con recomendaciones sobre el uso responsable de las redes, medidas de prevención y consejos.

¿QUÉ ES EL GROOMING?

Se llama grooming a un conjunto de formas delictivas de acoso que implican que un adulto se ponga en contacto, a través de las redes sociales, con un niño, niña o adolescente con el fin de ganarse poco a poco su confianza e involucrarlo a la actividad sexual. Esta práctica tiene diferentes niveles de interacción y peligro: desde hablar de sexo y conseguir material íntimo, hasta llegar a mantener un encuentro sexual.

Así, no sólo se aconsejó a las chicas y padres sobre los pasos a seguir en el caso de sufrirlo, sino que se instruyó sobre cómo poder detectar y prevenir la acción. En Mendoza y para informarse sobre grooming o denunciar un caso hay que comunicarse telefónicamente al número 137 que es gratuito o al @groomingargentina.

Si bien el taller fue dictado por el Gobierno Provincial, se articuló gracias a un proyecto de resolución presentado por el concejal Mario Rivero, quien propuso tratar el tema con los jóvenes y menores de todo el departamento. También participaron del taller a través del área de Deportes, Marcos Sotile; la coordinadora de Desarrollo Social, Carolina Gizzi, y Graciela Garro.

¿COMO PREVENIRLO?

Una de las mejores formas de prevenirlo es conociendo sobre el tema y haciendo un uso seguro y responsable de las redes sociales o cualquier sitio de interacción online: evitar hablar con extraños; desconfiar de personas que se comunican para hacer regalos a cambio de fotografías personales, videos o citas; investigar los perfiles que se aceptan para interactuar fotos, amigos en común, etc.; no compartir contraseñas ni información privada con nadie de la red; no brindar datos personales número de teléfono, dirección, edad, nombre completo, DNI, colegios, empleos, información sobre familiares o cualquier otro dato de relevancia.