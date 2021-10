Las Naranjas jugarán el Regional de Hockey en San Luis

Por Soy del Este

Las chicas de Centro Deportivo Rivadavia afrontarán a partir de este jueves y hasta el domingo próximo el Campeonato Regional de Clubes «B» – Centro/Cuyo en la vecina provincia de San Luis. El conjunto rivadaviense intentará ser protagonista ante rivales de Mendoza, San Juan, San Luis y Córdoba.

Este miércoles, la delegación de Rivadavia partió hacia tierra sanluiseña con la ilusión puesta en el Regional de clubes «B». El plantel naranja está integrado en su mayoría por jugadoras jóvenes, aunque con bastante experiencia en Primera y que comparten el mismo equipo desde categorías inferiores.

Las dirigidas por Marcelo Lorenzini formarán parte de la Zona A donde deberán medirse con Club Atlético Juventud Unida Universitario (SL), Aviador Hockey Club (SL), GEPU (SL) y Pumai Rugby Club (Maipú). En la Zona B estarán Agustín Gallo (Cba), Unión Vecinal de Trinidad (SJ), La Torre Hockey (SL), Los Cerros Hockey Club (SL) y La Fraternidad Hockey Club (SL).

Cada grupo enfrentará a sus integrantes todos contra todos durante jueves, viernes y sábado. Los dos primeros de cada zona se cruzarán en la Final el día domingo (15 horas). Mientras que el resto se cruzarán para definir sus posiciones finales: 2A vs 2B por el 3º puesto, 3A vs 3B por el 5º puesto, 4A vs 4B por el 7º puesto y 5A vs 5B por el 9º puesto.

El plantel de Rivadavia: Valentina ALCALDE, Paola ARIAS, Lis BOCARDO, Lucía CAGNOLO, Agustina CANO, Aitana CENTENO, Bianca CENTENO, Jazmín CLACERA, Milagros FARINA, Dana FELICI, Nahir FERNÁNDEZ, Ana Paula FREDES, Celeste FREDES, Aín GARCÍA, Guadalupe GIULIANI, Candela PASINI, Lucía QUIROGA, Julieta SANTARELLI, Anabella SUÁREZ y María VELÁZQUEZ. DT: Marcelo LORENZINI. PF: Emilio Gómez. AS1: Emmanuel Sacca. AS2: Juan Ignacio Jofre.

FIXTURE DE RIVADAVIA

Jueves 30/09 – 10.30hs: vs GEPU

Viernes 01/10 – 10.30hs: vs Juventud Unida Universitario

Sábado 02/10 – 9hs: vs Aviador

Sábado 02/10 – 15hs: vs Pumai

Domingo 03/10 – 9hs: 5A vs 5B (9º / 10º)

Domingo 03/10 – 9hs: 4A vs 4B (7º / 8º)

Domingo 03/10 – 11hs: 3A vs 3B (5º / 6º)

Domingo 03/10 – 13hs: 2A vs 2B (3º / 4º)

Domingo 03/10 – 15hs: 1A vs 1B (Final)

Fuente: Soy del Este.-