Rivadavia logró su primera victoria en el Regional de Rugby

Rivadavia Rugby Club superó por 45 a 33 a Liceo Rugby Club en condición de visitante por la 3ª fecha del Torneo Regional del Oeste – Zona Bronce. El elenco rivadaviense cortó la racha y pudo festejar por primera vez. Club Tacurú Rugby & Hockey perdió por 59-12 en su visita a San Jorge Rugby Club de San Rafael.

En la tarde de este sábado se llevó a cabo una nueva jornada del Regional y en la Zona de Bronce tuvieron acción los dos elencos esteños jugando fuera de casa. Los resultados fueron dispares y diferentes a como se venían dando. En esta oportunidad, Rivadavia fue el que logró la victoria y Tacurú fue el que tropezó.

Los Azulgranas, que había perdido los dos anteriores, se enfrentaron con Liceo, que llegaba con un triunfo y una derrota. No era sencillo y así fue que el trámite se dio equilibrado. Los rivadavienses mostraron su mejor juego en la primera etapa, donde sumaron 35 puntos gracias al aporte de Agustín Quiroga y Renzo Ruiz.

Pero los Clavos daban pelea. En el complemento, con tries de Quiroga y Rodrigo Salguero, la Hoja de Parra aseguró la victoria por 45-33. Así Rivadavia pretende empezar a hacerse protagonista. En su próxima presentación, el elenco rivadaviense se tendrá que medir con Club Tacurú como visitante.

Justamente los Auriazules no pudieron sostener la racha triunfal, ya que tras sus dos buenas victorias previas sufrieron su primera caída. Los sanmartinianos no lograron repetir sus performances anteriores y se vieron superados por San Jorge. Los sanrafaelinos siguen demostrando su potencial y con su triunfo por 59-12 se sube a la cima.

En los otros dos encuentros disputados por le tercer capítulo, Sporting Club Alfiles de San Juan dio cuentas de Mercedes Rugby Club de San Luis por 27-23 y Chancay Rugby Club de San Luis superó por 48-13 a Cóndor Rugby Club de San Juan. En la próxima fecha (2 y 3 de octubre) se cruzarán, además del clásico esteño, Liceo vs Cóndor, Chancay vs Alfiles y Mercedes vs San Jorge.

