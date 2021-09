Importante operativo de castración de mascotas en El Ramblón

Por Redacción

La comuna de Gral. San Martín sigue adelante con su operativo de castración y vacunación de mascotas, con el que recorre todo el departamento y que este sábado estuvo en el distrito de El Ramblón, donde decenas de perros y gatos fueron atendidos.

Jorge Fontana, a cargo del área de Educación de la Comuna, estuvo en el lugar y destacó la cantidad de vecinos con sus mascotas que se arrimaron a la escuela Castillo, donde la directora Cristina colaboró con la organización: “Creo que la gente está conforme con la campaña, con la organización, es un operativo muy efectivo que ya ha castrado a miles de mascotas en todo el departamento”, dijo Fontana.

La campaña de castración de la Comuna tiene por objetivo fortalecer la sanidad animal y de esa manera, reducir el número de crías no deseadas, el vagabundeo de perros y, al mismo tiempo, aumentar la probabilidad de vida de las mascotas.

Mario Quiroga es uno de los tantos vecinos que se arrimó por el lugar; vive en Colonia Lambaré y sostiene que a la gente del lugar se le hace difícil pensar en un veterinario: “Por eso es que me parece muy bien este operativo, los que vivimos por acá a veces no podemos ir al veterinario, porque queda lejos o porque cobran mucho. Tengo dos perras y las quiero castrar, creo que es lo mejor porque me evito las crías que después nadie quiere”.

El concejal Mario Rivero señaló que el HCD acompaña esta campaña municipal, “que llega a los distritos más alejados también apoya este tipo de operativos en los distritos más alejados; es un trabajo que tiene que ver con la sanidad, con cuidar a los vecinos y a sus mascotas. Esto va a seguir en todos los distritos, lo que tiene que ver con la sanidad animal tiene que ver con la salud de la población”.

Carolina Gizzi coordinadora del área de Adultos Mayores señaló que a la par que la Comuna lleva adelante su campaña de castración, “aprovechamos para escuchar a los vecinos y tomar nota de otras necesidades. Estamos anotando lo que nos dicen los vecinos para gestionar más rápido”.