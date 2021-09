Victorias del Naranja y del Jarillero y derrota del Chacarero en la Liga Mendocina

Por Soy del Este

Por la 16ª fecha del torneo Anual en la Primera A de la Liga Mendocina de Fútbol, Centro Deportivo Rivadavia le ganó por 2 a 0 al Club Deportivo y Social Guaymallén, Club Atlético Palmira se impuso por 2 a 0 frente a Club Sportivo Independiente Rivadavia y Atlético Club San Martín perdió por 1 a 0 en su visita a Luján Sport Club.

EL NARANJA ROMPIÓ LA RACHA DEL CACIQUE Y SE METIÓ EN ZONA DE CLASIFICACIÓN EN LIGA MENDOCINA

Centro Deportivo Rivadavia le ganó por 2 a 0 al Club Deportivo y Social Guaymallén en condición de visitante por la 16ª fecha del torneo Anual en la Primera A de la Liga Mendocina de Fútbol. El conjunto del Este le cortó una racha de 14 partidos sin perder al Tricolor y aprovechó para acomodarse en el quinto puesto de la Zona B.

Hace varios encuentros que Rivadavia ha estado mostrando otra cara y obteniendo resultados positivos o al menos un buen volumen de juego. En esta oportunidad tenía una dura prueba ante el escolta Guaymallén, que llegaba con una extensa racha sin derrotas y que ya tenía su lugar en la próxima etapa. El elenco de Vázquez necesitaba ganar para sacarle provecho a la caída de Atlético San Martín.

Un buen marco de público acompaño al Cacique, que contaba con varios cambios pero con una dupla central con muchos partidos jugados, una delantera fuerte y un mediocampo dinámico, parecía que las ausencias de Matías Banco (lesionado) y Pizarro (en el banco) no iban a notarse. El Naranja en tanto repetía equipo con respecto al que venció al Deportivo Maipú en la fecha anterior.

El partido lo iniciaba mejor el dueño de casa, con más tenencia de pelota y con la visita que no hacía pie. Pero a los 3′ un descuido defensivo de los de Masman, ponía a Danciul frente a frente con el arquero Garro. Definición del atacante y el 1 del Tricolor qué achicó y tapó por dos los remates del Nº7 naranja. El local no tardó en responder y en la siguiente jugada Villarroel lo mandó por encima del travesaño cuando Domenech achicaba.

A los 14′ una jugada en cortada de Rivadavia dejó a Simionato en posición de gol, Garró salvó en forma momentánea y en el rebote Danciul definió al palo derecho del arquero para el festejo de todo el equipo del Este. Luego del gol el partido entró en una meseta, muy luchado y desprolijo. El Italiano se aproximó con pelotas detenidas, quizás lo más flojo del equipo de Vázquez fue abusar en cometer tantas infracciones cerca de su área.

Pero ante la presión local, la defensa y el arquero siempre respondieron prolijamente. Pasaron los minutos y llegó el descanso con el 1-0 en el marcador. En el segundo tiempo el partido continuó con el Cacique en busca del empate. El Naranja paró un claro 4141 con Pinea como único referente en el ataque. Tanto Mocha como luego Domínguez jugaron un gran partido dándole descanso a su defensa.

El Tricolor intentó con algunos cambios en ofensiva, pero los cuatro del fondo estuvieron imparables. Con el ingreso de Ponti y Ramírez, el Centro encontró un poco más de dinámica por el sector izquierdo y llevó peligro al área tricolor. Cuando finalizaba el partido, Ponti en una gran jugada ingresó al área y definió sutilmente ante la salida de Garro. Gol y delirio naranja que se metió entre los 5 clasificados. En la próxima fecha recibirá a Gimnasia y Esgrima en el Comunal.

NOCHE PERFECTA LOGRANDO UN TRIUNFO CON UN GRAN DESPLIEGUE

Club Atlético Palmira se impuso por 2 a 0 frente a Club Sportivo Independiente Rivadavia en condición de local por la 16ª fecha del torneo Anual en la Primera A de la Liga Mendocina de Fútbol. El Jarillero mostró su mejor juego y obtuvo una victoria con absoluta autoridad ante la Lepra para seguir dando pelea arriba en la Zona B.

La noche del viernes, con buena asistencia de público, el equipo de Javier Villaseca jugó uno de los mejores partidos del año, ante un duro rival con jugadores que alternan en divisiones superiores como es el Azul del Parque. Pero que Palmira entendió cómo dominar la mayor parte del entretenido partido.

En la primera etapa, sin embargo, a pesar de siempre jugar mejor, fue la visita la que generó las primeras situaciones frente al arco jarillero, cuando el veloz volante Soria desbordó por izquierda y su envío encontró al centrodelantero Reveco que con toque hizo esforzar a Irrera, que la tuvo que desviar por arriba del travesaño. Un par de minutos después el local perdió en el medio y nuevamente Soria hizo lucir al portero aurinegro.

Aún así, la Escoba se plantó firme en defensa y el juego de Cabrera y Paredes empezó a darle resultado al Gato, mientras que Barsotti y Mortes generaron todo el fútbol en campo azul. Además los laterales mostraron el juego ofensivo de Palmira para inquietar al campo visitante. Tanto Martinez por izquierda como Sandoval por derecha fueron de lo mejor del partido, quite, desborde y salida rápida para ambos laterales. Y el complemento de Ponce y Tagua en la zaga central hizo que el Jarillero fuera superior.

Un tiro cruzado de Barsotti que se fue arriba por poco, un golpe de cabeza de Tagua y un intento de Ferro al travesaño fueron los avisos de un Palmira mejor, a la vez que el portero Gómez empezó a sentir la presión jarillera. Si bien en la primera etapa no pudo marcar la diferencia en el resultado, sí lo dejó claro en el juego.

En el segundo tiempo, el Aurinegro fue ampliamente superior, jugando un fútbol muy bueno, claro, preciso, pero el gol no llegaba. Ferro le empezó a ganar a su marca y generar jugadas de peligro, buscó a Navarro en diferentes ocasiones, pero el portero Gómez le tapó al menos tres tiros al delantero. Mortes hizo lo suyo, pero cada vez se encontraban con Gómez o con una pierna rival que rebotaba la pelota. A los 17′ se produjo una jugada de “flipper” con no menos de cinco rebotes que finalmente despejó un defensor azul.

A los 22′, otra jugada igual, pero esta vez, Mortes la terminó dejando adentro de la portería visitante y marcó el primero de la noche. A partir de allí, un poco más tranquilo, Palmira dominó a el juego, se apoderó del mediocampo, primero con Cabrera y después con Navarrete, con un activo Mortes. Hasta que, a los 45′, la pelota fue a la izquierda, la tomó Barsotti ante la salida del portero, lanzó una sutileza increíble sobre el segundo palo y la colocó al ángulo para cerrar definitivamente el partido. Triunfo de Palmira para mantenerse en el podio de la zona, y cerrar una noche perfecta en la Ciudad de los trenes.

EL CHACARERO SIGUE YENDO MARCHA ATRÁS EN LA LIGA MENDOCINA

Atlético Club San Martín perdió por 1 a 0 en su visita a Luján Sport Club en el marco de la 16ª fecha del torneo Anual en la Primera A de la Liga Mendocina de Fútbol. El Albirrojo no viene mostrando un buen nivel y es por eso también que acumula cuatro encuentros sin ganar y ha tenido cierto retroceso en las posiciones de la Zona B. Ya no está del todo cómodo para buscar la clasificación a la próxima instancia.

Hace algunas jornadas, San Martín superaba a Atlético Palmira en el clásico y parecía que sería el inicio del despegue del elenco conducido por Alejandro Abaurre hacia las principales colocaciones de su grupo. Sin embargo, dejó escapar la victoria como local ante Deportivo Maipú, rescató un punto en su visita a Deportivo Guaymallén y perdió como local (en cancha de Montecaseros) frente a Gimnasia y Esgrima.

Por eso el León quería demostrar que podía reaccionar y en la mañana de este sábado visitó al colero de la Zona B, Luján. Pese a estar último, junto a Academia Chacras de Coria, el Granate venía mostrando cierta reacción y en el Bajo pretendía quedarse con las tres unidades. Como era de esperarse, el trámite no tuvo gran atractivo, fue más bien disputado y con pocas acciones de peligro.

El palo le negaba la apertura del marcador a Sabatini a los 3′ de iniciado el encuentro tras un cabezazo. Todo parecía indicar que ninguno de los dos elencos lograría quebrar el cero, porque el duelo era friccionado y se jugaba lejos de los arcos. Hasta que sobre los 42′, tras un rebote en el travesaño de un remate de García, Muñoz le dio la ventaja al anfitrión en un duelo bastante mediocre. Así se iban al descanso.

San Martín estaba obligado a salir a buscar la paridad y algo más en el complemento. Y así fue, aunque no siempre con la claridad necesaria. A los 14′ Alejo Martínez probó y respondió Marcos Tobar para despejar. El Albirrojo iba con más ganas que juego, tenía la intención pero no las ideas. Sobre los 34′, Soria envió un centro y Sabatini no alcanzó a empujar en una de las últimas aproximaciones claras.

Con esta derrota, Atlético San Martín se mantiene con 20 unidades en el quinto lugar de la Zona B. Aunque hay que tener en cuenta que faltan conocerse los resultados de los duelos de Club Deportivo Maipú (se suspendió su partido con Gutiérrez Sport Club) y de Centro Deportivo Rivadavia (hoy contra Club Deportivo y Social Guaymallén), dos elencos que podrían superarlo en las posiciones.

Fuente: Soy del Este.-