Triunfo de Tacurú y derrota de Rivadavia en el Regional Oeste de Rugby

Por Soy del Este

Club Tacurú Rugby & Hockey y Rivadavia Rugby Club comenzaron a disputar el Torneo Regional del Oeste – Zona Bronce, ambos jugando en condición de visitante en San Juan. Los de San Martín no tuvieron problemas en superar a Cóndor Rugby Club por 64-6. Los de Rivadavia cayeron por 34-33 ante Sporting Club Alfiles.

Este sábado empezó a jugarse una nueva competencia para los elencos esteños que integran la Unión de Rugby de Cuyo con el inicio del Regional, donde se cruzan con elencos de San Juan y San Luis, además de mendocinos. La fortuna para los representantes de la Zona Este en la lucha por el Bronce fue dispar.

Por un lado, Tacurú tuvo que visitar a Cóndor (San Juan) y demostró todo su potencial pasando por arriba al rival casi sin inconvenientes. En ningún momento el elenco anfitrión pudo reaccionar para revertir la situación. Los Auriazules fueron amplios dominadores y terminaron venciendo por 64-6.

Martín Gentili (2), Santiago Landini, Aldo Castillo, Lucca Tonetto, Enzo Golbano (2), Facundo Garrido (2) y Agustín Cejas aportaron los tries del elenco sanmartiniano; mientras que Santiago Landini (2), Aldo Castillo y Facundo Landini (3) sumaron las conversiones para al holgado triunfo.

Mientras que por el otro lado, Rivadavia le jugó de igual a igual a un duro rival como es Alfiles (San Juan) pero no le alcanzó, por muy poco para traerse algo más de la vecina provincia. El Elefante comenzó en ventaja 15-0 tras lograr tres tries pero sin conversiones. Marcos Cabezas (try) e Iván Olea (conversión) descontaron. Pero el local respondió con otro try (20-7). Aunque cerca del cierre, Agustín Doña logró un try para descontar (12-20).

Tras el descanso, los Azulgranas salieron a buscar el in goal rival y lograron penetrar para que Luciano Cantudo apoye el try. Agustín Quiroga logró la conversión y los esteños quedaba abajo por 19-20 con mucho por jugar. El dueño de casa respondió rápido con un try y su conversión para ponerse 27-19. Aunque la Hoja de Parra no se rindió y Lucas Sáez consiguió un nuevo try, Quiroga sumó dos más y otra vez quedaba a uno (26-27).

Sobre los 30′, Alfiles logró try y conversión y una vez más se alejaba por 8 (34-26). Los rivadavienses siguieron dando pelea y yendo en busca de los puntos necesarios para dar vuelta el trámite. Pero recién pudo volver a sumar, con un try de Renzo Ruiz y una conversión de Iván Olea, cuando el partido se terminaba. Por lo que la derrota daba un poco más de bronca al ser por la mínima, 34-33.

En cuanto a los otros dos duelos de la Zona Bronce, Mercedes Rugby Club se impuso por 26-7 frente a Chancay Rugby Club en el cruce de sanluiseños. Mientras que el partido entre San Jorge Rugby Club (San Rafael) y Liceo Rugby Club (Luján) no se disputó. La 2ª fecha será el 18/19 de septiembre con estos duelos: Tacurú vs Alfiles, Rivadavia vs San Jorge, Chancay vs Liceo, Mercedes vs Cóndor.