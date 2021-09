Futsal: triunfos de Palmira en masculino y femenino

Por Soy del Este

LAS JARILLERAS EMPIEZAN A SER PROTAGONISTAS

En la noche de este miércoles, en el Polideportivo Duperial, Palmira salió en busca de una nueva victoria para poder meterse de lleno en la disputa por la vanguardia en la máxima categoría femenina del «auténtico futsal». El conjunto conducido por Claudio Varas dio una nueva muestra de su potencial y sumó tres puntos importantes para continuar en los primeros puestos del certamen.

Con un tanto de Marina Médico a los pocos minutos de iniciado el encuentro, las Jarilleras abrieron el partido y comenzaron a encaminarlo a su favor. Aprovechando la ventaja, las anfitrionas manejaron el los tiempos del partido con calma. Así, llegando a los 10′, Alexandra Avaca y Natalia Forquera lograron estirar la diferencia con el 3-0. Todo parecía estar controlado por el conjunto sanmartiniano.

Tras el descanso, las Aurinegras no bajaron el ritmo y salieron a ampliar la ventaja para no correr ningún riesgo. Y antes de los 2′, Celeste Conil concretó el 4-0. Las chicas de Gimnasio tenían la obligación y la presión de ir en busca de algo más que un descuento. Pero las locales no le simplificaban el trabajo. A los 4′ Micaela De Fidelis pudo descontar y le dio esperanza a su equipo.

Sin embargo, eso fue todo lo que pudo conseguir el conjunto visitante. El trámite estaba controlado por Palmira y no parecía que sufriría modificaciones en la continuidad del período. Aunque sí llegó el 5-1 de las Jarrilleras superados los 10′ mediante un nuevo gol de Avaca. De esta manera, las esteñas suman 9 unidades y son protagonistas del actual certamen. El sábado recibirán a Club General San Martín.

NUEVA GOLEADA DE LOS AURINEGROS

Palmira Futsal aplastó por 11 a 1 a Alem Futsal en condición de local por la 3ª fecha del torneo Clausura en la Primera D de FEFUSA. El conjunto Jarillero dio una nueva muestra de su juego y de su contundencia en casa. Con esta triunfo, los esteños son protagonistas de la cuarta categoría.

En la noche de este miércoles, luego de la amplia victoria del elenco femenino, fue el turno del equipo masculino de Palmira de salir a la cancha en el Polideportivo Duperial para afrontar una nueva fecha del certamen en la «D» del «auténtico futsal». Los Aurinegros no tuvieron ninguna complicación para imponerse.

Los conducidos por Claudio Varas dominaron de principio a fin el encuentro y mostraron una importante claridad para asociarse y concretar. En la primera etapa doblegaron a Alem por 5-0 gracias a los tantos anotados por Nahuel Guiñazú (2), Lucas Bustos, Jon Baldearena y Joaquín Estrada. Poco pudo hacerla visita por reaccionar.

Ya en el complemento, la historia no fue muy diferente. Si bien en el inicio, Lucas Carreras pudo anotar el descuento de Alem, esto no hizo crecer a su equipo. Sobre todo porque los Jarilleros no dejaron de tener el control del encuentro, no bajaron el ritmo y además no perdieron eficacia. Así fueron llegaron los goles de Bustos, Nicolás Bravo y Estrada (4) para sentenciar el juego 11-1.

Con este triunfo, Palmira Futsal acumula 9 unidades y es uno de los líderes de la Zona B en la Primera D. La próxima fecha para el elenco palmirense será el martes 14, a partir de las 21.30 horas, como visitante de otro conjunto que marcha en lo más alto como es Deportivo Biritos F.S.

Fuente: Soy del Este.-