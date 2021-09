Continúan los éxitos en el Cine Ducal

Por Redacción

Del jueves 09 al miércoles 15 de septiembre, Cine Ducal de Rivadavia presenta «Maligno», «Shang Chi» y «Peter Rabbit».

PETER RABBIT: CONEJO EN FUGA



FUNCIONES

Solo Viernes 10 al Domingo 12 de Setiembre

17:00 – Castellano – 2D

Entrada $ 200

Título original: Peter Rabbit 2.

Clasificación: Apta para todo público.

Dirección: Will Gluck.

Voces originales: Elizabeth Debicki, James Corden, Margos Robbie.

Género: Aventuras.

Sinopsis:

Bea, Thomas y los conejos han creado una familia improvisada, pero a pesar de sus mejores esfuerzos, Peter no puede sacudir su reputación de pícaro. Aventurándose fuera del jardín, Peter se encuentra en un mundo donde se aprecian sus travesuras, pero cuando su familia arriesga todo para ir a buscarlo, Peter debe descubrir qué tipo de conejito quiere ser.

SHANG CHI Y LA LEYENDA DE LOS 10 ANILLOS



FUNCIONES

Jueves 09 al Miércoles 15 de Setiembre

19:00 – Castellano – 2D

Entrada $ 200



Título original: Shang Chi and the legend of the ten rings.

Clasificación: SAM 13

Actor: Awkwafina, Simu Liu, Tony Chiu Wai Leung.

Dirección: Destin Daniel Cretton.

Genero: Aventuras.

Duración: 90 minutos.

Sinopsis:

Shang-Chi debe enfrentarse al pasado que creía haber dejado atrás cuando se ve envuelto en la red de la misteriosa organización de los Diez Anillos. La película también está protagonizada por Tony Leung como Wenwu, Awkwafina como Katy, la amiga de Shang-Chi, y Michelle Yeoh como Jiang Nan, así como Fala Chen, Meng’er Zhang, Florian Munteanu y Ronny Chieng.



MALIGNO

FUNCIONES

Jueves 09 al Miércoles 15 de Setiembre

21:30 – Castellano – 2D

Entrada $ 200



Título original: Malignant.

Clasificación: No recomendada para menores de 18 años.

Actor: Annabelle Wallis, Maddie Hasson, George Young, Michole Briana White, Jacqueline McKenzie, Jake Abel, Ingrid Bisu.

Dirección: James Wan.

Genero: Terror.

Duración: 111 minutos.

País: USA.

Fotografía: Michael Burgess.

Distribuidora: Warner Bros

Sinopsis:

Madison es una mujer embarazada que vive en Seattle junto a su pareja. Una noche, tras una discusión en la que él acaba golpeando su cabeza contra la pared, empiezan a suceder fenómenos extraños en la casa. Desde ese momento, Madison tiene visiones sobre unos macabros asesinatos que tienen lugar en la ciudad y que, de alguna manera, están conectados con un pasado que ya no recuerda. Convertida en la principal sospechosa a ojos de la policía, Madison buscará las respuestas a todas las preguntas con la ayuda de su hermana pequeña.