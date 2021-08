El León se quedó con el clásico ante el Jarillero

Por Soy del Este

Atlético Club San Martín se impuso por 1 a 0 sobre Club Atlético Palmira en condición de visitante por la 12ª fecha en el torneo Anual por la Primera A de la Liga Mendocina de Fútbol. El Chacarero tuvo 100% de efectividad y se quedó con un duelo que tuvo un trámite bastante equilibrado, disputado y donde el Aurinegro generó varias acciones claras, de pelota parada sobre todo, pero no pudo concretar.

La tarde dominical se prestaba para un duelo atractivo de fútbol como el que parecía ser Palmira ante San Martín en la previa. Uno llegaba un poco mejor que el otro, pero ambos dando pelea de mitad hacia arriba en la Zona B. Además este siempre es un encuentro aparte para los dos equipos, donde ninguno quiere ser el que se quede con las manos vacías. Aunque quizás por eso el trámite no siempre es el mejor.

Y así fue, a los dos elencos les costó en demasía poder asociarse y generar aproximaciones sobre los arcos en los primeros minutos. El control del esférico era repartido. Hasta que a los 20′, un lateral de Ponce al corazón del área chacarera no pudo ser despejado y el balón le quedó a Altamirano, quien remató pero el travesaño le ahogó el grito. La respuesta del Albirrojo fue un tiro libre de Soria a manos de Irrera.

Sobre los 26′ los dos se quedarían con uno menos. Maxi Sandoval, que había visto la amarilla en el tiro libre previo, recibió su segunda amarilla y veía la roja. Pero pícaro logró llevarse a Roggerone, quien fue empujado por el central y tras caer le tiró una innecesaria patada, se produjo un tumulto y tras calmarse; Cannizzo, que había visto todo de cerca, le mostró la roja directa al volante visitante.

Los planteos de los entrenadores no variaban demasiado, aunque en el equipo de Abaurre se retrasaba Martínez y quedaba completamente aislado Soria arriba. Esto complicó y mucho al León para poder generar peligro. Igualmente tuvo un tiro libre de Rosales que encontró a Soria, pero el cabezazo del atacante salió muy desviado. A los 32′, córner de Mortes, Altamirano cabeceó y el travesaño volvió a negarle el gol. En el cierre, tras una buena jugada preparada de tiro libre, Tagua lo perdió de cabeza.

En el complemento, la historia no se modificó demasiado. Pese al ingreso de Albino y los cambios de posición en algunos jugadores, el conjunto albirrojo no lograba llevarle riesgo a Irrera. Mientras los de Villaseca trataban de conectarse para poder vulnerar la defensa rival. Aunque no les era sencillo. Sobre los 14′, un pelotazo de Amarillo encontró a a Soria, quien controló ante la desatención defensiva, se acomodó y definió cruzado abajo ante el achique de Irrera. Sorprendía y se ponía en ventaja el León.

A partir de ese momento San Martín, que no había creado mucho en la ofensiva, se resguardó un poco más y defendió como pudo la mínima diferencia, esperando alguna contra o pelotazo que pudiera sentenciar el encuentro. Del otro lado, Palmira tomó el control del esférico y trató de embestir hacia el arco de Bangardino. Sin embargo, solamente tuvo situaciones mediante la pelota parada.

Un tiro libre de Ojeda encontró a Maturano, quien cabeceó de sobrepique y el balón salió apenas arriba. Luego otra ejecución de Ojeda llegó a Tagua, cuyo cabezazo salió elevado. Sobre los 29′ Ferro encaró y dentro del área intentó centrar, el balón dio en Martínez y fue despejado. Los jugadores Jarilleros pedían penal por mano, pero el asistente Mardones señaló que le esférico le dio en el estómago.

Pasados los 30′, otro tiro libre de Ojeda que le llegó a Tagua, aunque su testazo se fue muy desviado. A los 36′, un córner bajo de Stipech no pudo ser despejado y el balón perdido le quedó a Tagua, quien incómodo pudo rematar pero Lira despejó de cabeza lo que podría haber sido el empate. Cerca del final, otro tiro libre, esta vez para darle directo al arco, por ello Stipech y Ojeda discutían sobre quién ejecutaría. Finalmente, Stipech remató bien pero Bangardino despejó mejor al córner. Se jugaron 4′ más pero nada más sucedió.

Con esta victoria, Atlético San Martín alcanza las 18 unidades y se ubica en el cuarto puesto de la Zona B junto a Club Deportivo Maipú. Justo un puesto arriba, con 20 puntos, se encuentra el Club Atlético Palmira. Los dos primeros lugares son ocupados por Gutiérrez Sport Club (30 puntos) y Club Deportivo y Social Guaymallén (22 y un partido menos). En la próxima fecha, el León recibirá al Cruzado, mientras que el Jarillero visitará al colero Academia Chacras de Coria (4 puntos).

Palmira (0): Leandro Irrera; Jonathan Tagua, Maximiliano Sandoval, Fernando Labaké, Emilio Ponce; Claudio Ojeda, Cristian Mortes, Damián Cabrera, Enzo Barsotti; Javier Maturano y Damián Altamirano. DT: Javier Villaseca.

San Martín (1): Pablo Bangardino; Elías Amarillo, Bruno Lira, Laureano Rodríguez, Franco González; Ignacio Sabtini, Leandro Rosales, Leandro Roggerone, Mauro Derimais; Alejo Martínez y Hernán Soria. DT: Alejandro Abaurre.

Gol: ST 14′ Soria (SM).

Cambios: ST al inicio, Nicolás Albino x Derimais (SM), 8′ Gonzalo Ferro x Barsotti (P), 21′ Agustín Sandoval x Maturano (P), 28′ Sebastián Crisafulli x González (SM), 33′ Rodrigo Stipech x Labaké (P) y 40′ Nahuel Bernabé y Renzo Hure x Rodríguez y Martínez (SM).

Árbitro: Nicolás Cannizzo. Asistentes: Mario Jofre y Rodrigo Mardones.

Cancha: Estadio José G. Castro.

Incidencias: PT 26′ Expulsado Sandoval (P) por doble amarilla y 27′ Expulsado Roggerone (SM), roja directa por agresión.

