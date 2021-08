Los profesionales de la salud realizan un nuevo paro de 48 horas

Por Redacción

La Asamblea Interhospitalaria votó la continuidad del paro por 48 horas sin asistencia a los lugares de trabajo. María Isabel Del Pópolo, secretaria general de AMProS, expresó su malestar por la elaboración y envío de listas con datos falsos, en clara referencia a las simulaciones con los incrementos que cobrarían los profesionales de la salud.

Con firmeza, los delegados de los efectores de salud que concurrieron a la Asamblea Interhospitalaria organizada por la Asociación Mendocina de Profesionales de la Salud (AMProS) en la jornada del viernes en el Predio de la Virgen, votaron la realización de un paro por 48 horas sin asistencia a los lugares de trabajo previsto para los días 17 y 18, aunque la irresponsabilidad del Ejecutivo Provincial abre la posibilidad de extender la medida de fuerza por tiempo indeterminado.

María Isabel Del Pópolo, secretaria general de AMProS, expresó su malestar por la elaboración y envío de listas con datos falsos, en clara referencia a las simulaciones con los incrementos que cobrarían los profesionales de la salud. “Estas listas violan el derecho de hábeas data. Pone en peligro a cada uno de los trabajadores y será denunciado”, señaló.

En otro orden de cosas, respecto a la persecución del Gobierno Provincial, aseveró que “les pedimos que no se dejen engañar; están reuniendo a los jefes de servicio para amedrentarlos, para decirles que no pueden seguir con las asambleas, movilizaciones, ni atención de urgencias y emergencias. Pueden hacerlo porque estamos respaldados por los organismos competentes”, sostuvo.

Del Pópolo remarcó que “nos habían ofrecido un 29% que se iba a terminar de completar a principios de noviembre. Todavía no está cumplido. Nosotros lo comparamos con la inflación que señala el Banco Central de la República Argentina: 48,2%. O sea que la pérdida de nuestro poder adquisitivo será del 19,2%; por lo que solicitamos que ese casi 20% que lo pusieran en agosto o en dos tramos: es más, que presentaran una oferta y no lo hicieron. Pasaron un 11% de aumento para todo el año al cual suman linealmente y es mentiroso porque no debe sumarse así. Ni siquiera nos han entregado firmada la propuesta y resulta que ahora aparecieron una serie de listas mentirosas con lo que ganarían los colegas. No hay acta ni firmas que refrenden esta propuesta”.

“En primer lugar, no se respeta el derecho de hábeas data; en segundo lugar, ponen en riesgo a cada trabajador porque ellos mismos no pueden controlar la seguridad. Y en tercer lugar, usaron al bufón del rey. ¿Quién es? El señor que dirige ATE, pero acá hay muchos gremios que hoy nos acompañan y pueden representar al Régimen 15 –no profesionales- con absoluta honestidad. Seguiremos en la calle hasta que obtengamos lo que deseamos; que sepan el Gobierno y la comunidad que estamos a pasos de la tercera ola”, concluyó María Isabel Del Pópolo.

Fuente: Prensa AMProS.-