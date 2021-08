San Martín comenzó la Semana del Bonarda

P or Redacción

Por primera vez se celebra al varieta insgnia del departamento con actividades en distintos puntos del país.

Por primera vez en el país, se celebra la semana del Bonarda. Se trata de una iniciativa del Fondo Vitivinícola y reunirá bodegas y distintos actores del sector con la intención de promocionar esta variedad por el mundo. El Departamento de General San Martín, Capital del Bonarda, es la elegida para su lanzamiento y las distintas actividades que se desarrollarán desde hoy hasta el 8 de agosto.

La presentación de la Semana del Bonarda se llevó a cabo en el Templo del Vino, y contó con la presencia del Intendente de San Martín, Raúl Rufeil; el vice Gobernador Mario Abed, el intendente de Junín, Héctor Ruiz, el presidente del Honorable Concejo Deliberante y referente del Plan Bonarda, Daniel Llaver; el presidente de la COVIAR, José Zuccardi y el Gerente del Fondo Vitivinícola, Sergio Villanueva. Además, se dieron cita a la presentación enólogos, productores y gastronómicos, y se realizó una conexión virtual con la Casa de Mendoza, en Buenos Aires, así como también, con diferentes referentes vitivinícolas del país.

“Desde el municipio, tenemos una enorme satisfacción porque se le ha dado continuidad a este noble proyecto” dijo Rufeil. Y agregó: “Vengo a hablar como intendente y le vamos a dar toda la continuidad necesaria, porque esta promoción nace desde el Departamento y tiene una identidad ajena al partido político que esté gobernando. Estas son las nobles causas que tenemos que defender. Esto es lo que llamamos Políticas de Estado”.

El referente del Plan Bonarda y presidente del Concejo Deliberante de San Martín, Daniel Llaver, expresó: “Es un orgullo para el departamento poder dar inicio a la primera Semana Nacional del Bonarda, que es un noble y viejo varietal poco conocido. Hace tiempo que se viene trabajando para que el bonarda se haga conocido como un varietal apto para competir con otros varietales. Hace más de diez años que algunos concejales de esa época como Bartolomé Robles, (hoy senador) junto a enólogos, productores y bodegueros con el valiosísimo aporte de la Municipalidad de General San Martín lograron que el Plan Bonarda sea una política de Estado. Nosotros hemos continuado ese criterio, acompañando y promoviendo a este varietal que nos convoca”.

El vice gobernador Mario Abed, dijo: “Celebro poder estar acá justo hoy, porque hace 8 años, ya que se catalogaba al vino como Bebida Nacional. El vino es una bebida que nos hace bien. Hoy me siento feliz de representar al gobernador en este caso y reconocer a este tipo de proyectos de Estado”.

A su turno el Presidente de la COVIAR, José Zuccardi expresó: “Creo que tenemos en el bonarda un gran recurso que podemos trabajar juntos. Es una variedad que reúne muchas condiciones con una identidad fuerte. Entendemos que esto tiene que ver con el plan estratégico vitivinícola 2030 que estamos llevando adelante”.

A su turno Sergio Villanueva, gerente del Fondo Vitivinícola de Mendoza, acotó que “Siempre es muy importante la articulación entre lo público y lo privado; esto no se puede hacer si no articulamos. Y después tenemos que articular todos los jugadores que tiene la vitivinicultura: gastronomía, vinotecas, influencers… entre otros. Esta es la primera semana, pero me parece que hay que jugar muy fuerte en las próximas; ampliando nuestras zonas de consumo a Córdoba, Rosario y obviamente, a Buenos Aires, con quien tenemos muy buenas relaciones. Entonces esta articulación de lo público y lo privado, puede dar como resultado la puesta en valor de algo que ya está hecho. No tenemos que inventar nada”, concluyó.