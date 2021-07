Nuevo triunfo de Tacurú en la Copa de Bronce

Por Redacción

Club Tacurú Rugby & Hockey se impuso por 45 a 17 sobre Liceo Rugby Club «B» en condición de local por la 3ª fecha del Torneo Provincial Clausura – Copa de Bronce de la Unión de Rugby de Cuyo. Los Auriazules tuvieron una muy buena primera etapa, pero en la segunda perdieron el enfoque y tuvieron momentos en los que debieron resistir defensivamente para continuar dominando el trámite.

En la tarde sabatina se llevó a cabo un nuevo capítulo del rugby mendocino con encuentros en todas sus categorías, en el certamen por la Copa de Bronce, Tacurú afrontó su tercera presentación recibiendo a Liceo «B». Luego de iniciar la competencia con una caída y aplastar a Rivadavia RC en el clásico, los sanmartinianos querían otra victoria en su casa.

Desde el comienzo del encuentro, los Auriazules empezaron a mostrarles a los rivales el potencial con el que se cruzaban. A los 3′ Lucas Marín puso en ventaja 5-0 a los dueños de casa, que no pudieron ampliar con la conversión. Sobre los 10′, Joaquín Bottino apoyó un nuevo try y esta vez Tobías Antich le sumó la conversión para el 12-0 parcial. Dos minutos más tarde, Emiliano Arce sumó otro try para el 17-0.

Si bien no hubo conversión, estaba quedando claro que el conjunto sanmartiniano era dominador del duelo. Y llegando a los 20′ de juego, volvió a aparecer Arce con otro try y Antich ampliando con la conversión para poner el marcador 24-0. Quedaba bastante por delante y los Clavos no tenían reacción. A los 23′ Martín Gentili logró un try y sumando la conversión de Antich, el duelo quedaba 31-0.

En la continuidad de la primera etapa el clima se iba a calentar debido a una patada en la cabeza sobre Felipe Altamiranda cuando estaba en el piso. Esta situación, que le generó un corte y puntos en la cabeza al jugador local, derivó en un tumulto donde el árbitro incluso estuvo cerca de suspender el juego. Pero se logró tranquilizar el momento de calentura y finalmente se pudo continuar el partido.

Claro que lo sucedido pasó factura en el conjunto Auriazul porque ingresó a la segunda etapa con cierta desatención o desenfoque y permitió crecer al rival. Liceo pudo acortar distancias llegando al ingoal local en dos ocasiones dejando el duelo 31-10. Pero se despabiló Tacurú, resistió los embates de la visita y volvió a tomar las riendas del encuentro. Antich logró un try y la conversión para el 38-10.

Los de Luján de Cuyo tuvieron una nueva aproximación efectiva con un try y su conversión para arrimarse 38-17 en el tanteador. Sin embargo, fue sólo eso. Porque el anfitrión no permitió mucho más. Ya en el cierre, el combinado de San Martín sentenció la historia con un try de Pedro Alvarado y la conversión de Antich para concluir con un triunfo auriazul por 45-17.

Fuente: Soy del Este.-