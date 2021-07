El partido entre San Martín y Gimnasia fue suspendido por el estado del campo de juego

Por Soy del Este

El partido donde Atlético Club San Martín visitaba a Club Atlético Gimnasia y Esgrima este sábado por la 6ª fecha del torneo Anual 2021 en la Primera A de Liga Mendocina de Fútbol fue suspendido por el árbitro Diego Castellino ya que el campo de juego del Predio del Lobo no estaba debidamente delimitado y marcado.

Ahora la decisión es del Tribunal. Por Reglamento, debería obtener los puntos el León. Y le vendrían muy bien. Aunque se habla de un arreglo entre los presidentes para reprogramarlo.

En la tarde sabatina, el plantel de San Martín se dirigió hasta el Predio Blanquinegro, ubicado frente al Aeropuerto El Plumerillo (sobre Ruta 40), para visitar a Gimnasia en el marco de un nuevo capítulo del actual certamen de Liga Mendocina. Luego de tres derrotas al hilo y de un empate como local en la jornada anterior dejando pasar lo favorable que estaba el encuentro; el León iba por tres puntos importantes.

Equipos y árbitros presentes. Todo parecía estar listo. Sin embargo, y tras una espera que se extendió por al menos 50 minutos, el árbitro principal Diego Castellino decidió dar el partido por suspendido. La causa fue que el campo de juego no cumplía con las correspondientes delimitaciones ni estaba debidamente marcado. Incluso se habría mencionado la posibilidad de jugar en campo de juego con césped sintético, pero el mismo ni siquiera cumplía con las medidas reglamentarias.

Así que el colegiado pasará su Informe y el Tribunal de Penas será el que defina lo que suceda con este encuentro. Si uno se basa en lo que refleja el Reglamento respecto a este tipo de situaciones, el Albirrojo debería ser quien obtenga los puntos del encuentro. Aunque inesperadamente, por voces en la cancha y por la publicación en la Fan Page del Chacarero, podría existir un pedido de reprogramación del encuentro debido a un arreglo entre los presidentes Fernando Porretta y Gabriel Mostaccio.

En caso de suceder esto último, ciertamente Atlético San Martín estaría pecando de inocente porque por más que uno quiera ganar en el campo de juego o buenas relaciones que haya entre instituciones; no se debe dejar pasar la oportunidad de obtener tres puntos fáciles cuando el rival no cumplió con lo que dicta el Reglamento. No hace falta mencionar todas las veces que al Albirrojo no se le tuvo consideración, aunque algunos podrán recordar el partido suspendido y perdido como local ante Rivadavia por una complicación con el médico del partido.

Los tres puntos no son sencillos de lograr. Más teniendo en cuenta el plantel corto y joven con el que cuenta el León y la dificultad que atraviesa actualmente para poder sumar de a tres unidades (de local ganó uno, empató otro y perdió el restante; como visitante aún no sumó con dos derrotas). Será cuestión de esperar y ver si se hace efectiva la obtención de puntos por parte del Tribunal en favor del Chacarero o si sucede una inimaginable reprogramación.

Fuente: Soy del Este.-