La Liga Rivadaviense anunció el inicio del Torneo Apertura de Futsal

Por Redacción

Después de un importante parate producto de la pandemia y las restricciones, se vuelve a disputar uno de los máximos torneos de futsal en la Provincia de Mendoza. Los equipos del Este buscarán la gloria en el Torneo Apertura 2021 de la Liga Rivadaviense de Futbol, dependiente del Consejo Federal y la Asociación del Fútbol Argentino.

El sorteo del Fixture de un nuevo certamen del Futsal de la Liga Rivadaviense se realizó en las instalaciones del Club Social y Deportivo Montecaseros con la presencia de un grupo de referentes de la disciplina. Antes de realizar formalmente el cruce de fechas, se emitió un videoclip con imágenes de partidos de ediciones anteriores y se exhibió un loop con los logos de los equipos participantes.

En la rama femenina jugarán Club Atlético Fénix, Club Social y Deportivo La Florida, Club La Colonia Unidos, Club Social y Deportivo La Libertad, San Pedro Futsal, Club Social y Deportivo Tres Acequias y Polideportivo Duperial Palmira. En la rama masculina lo harán Sportivo Estudiantes de La Colonia Unidos «A» y «B», La Libertad, Fénix, Club Social, Cultural y Deportivo Centenario de Julio «A» y «B», Club Atlético La Amistad, Tres Acequias, San Pedro Futsal, La Florida y Duperial Palmira.

El presidente de la Liga Rivadaviense de Fútbol, José Álvarez, señaló: “Quiero agradecer al departamento de Futsal que ha realizado una excelente labor para comenzar con el torneo. Agradecemos el apoyo de AFA, del Consejo Federal, de los dirigentes deportivos, los deportistas y los medios de prensa. Tenemos la esperanza que alguno de los equipos nuestros pueda jugar algún día la Copa Libertadores. Se viene un año cargado de novedades y apostaremos a abrir nuestra liga para que todos los puedan disfrutar. Que puedan ir a la cancha, que puedan aprovechar la tecnología para verlo desde casa”, aseguró Pipo.

Antes de realizar el sorteo, se dio a conocer el formato de disputa de los torneos. El femenino será todos contra todos, ida y vuelta. Mientras que el masculino será todos contra todos, pero a una sola rueda, y los primeros ocho equipos accederán a la etapa de playoffs de eliminación directa (Cuartos de final -1º vs 8º, 2º vs 7º, 3º vs 6º y 4º vs 5º-; Semifinales y Final) a partido único.

Tras ello se llevó a cabo la confección del Fixture y se confirmó la primera fecha, que se disputará el próximo domingo en su totalidad, tanto en las categorías femenina como masculina. Se inicia con el torneo de Futsal, para luego en Agosto, comenzar a disputar los tradicionales duelos de fútbol once y en paralelo se desarrollará la Copa del Este de Mendoza en su tercera edición.

A continuación la Programación de la primera jornada del certamen de Futsal, que tendrá acción en tres escenarios distintos:

Fuente: Soy del Este.-