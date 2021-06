San Martín venció a Palmira en el Torneo de Invierno

Por Redacción

Atlético Club San Martín triunfó por 7 a 6 sobre Club Atlético Palmira en condición de local por la primera fecha del Torneo Invierno 2021 en el Senior masculino de la Asociación Mendocina de Patín. El Chacarero y el Jarillero disputaron un gran duelo, disputado, bien jugado y con definición cerca del cierre.

En la tarde de este domingo se cerró la primera jornada del improvisado certamen Invierno 2021, producto de las medidas que impiden enfrentar equipos de diferentes regiones del territorio provincial,y por la Zona Este se cruzaron San Martín y Palmira en el Esteban Costantini. Como cada vez que se ven las caras, el encuentro tuvo un trámite más que atractivo y mantuvo el dramatismo hasta los segundos finales.

Los primeros minutos de acción fueron parejos, ambos buscando pero sin concretar. Hasta que pasados los 8′ Octavio Fernández pudo abrir el marcador en favor del Jarillero. Minutos más tarde respondió el León con la paridad mediante Boris Cvetnic. El duelo se mantuvo equilibrado, pero Luciano Ambrosio apareció para torcer el marcador en favor del Albirrojo cuando se jugaban 16′.

Cerca del cierre de la primera etapa se produjo un interesante ida y vuelta. A los 22′, Nicolás Patti concretó la igualdad 2-2 para el Aurinegro. Sin embargo, superados los 23′ Cvetnic logró volver a poner al frente a los anfitriones y antes de la chicharra que marcaba el descanso Ambrosio amplió con el 4-2 chacarero.

Una vez retornados en la pista, en pocos segundos, Cvetnic sumó una nueva conversión a su cuenta personal y dejó el marcador 5-2 a favor de los dirigidos por Esteban Ábalos. Más tarde, una nueva aparición de Lucho Ambrosio aumentó la diferencia con el 6-2. El combinado conducido por Claudio Laspina consiguió reaccionar y descontó a través de Marcos Rivero y empezó a insistir sobre el arco local.

Así, tras persistir por varios minutos, la Escoba pudo volver a vulnerar al Albirrojo pasados los 13′ con un nuevo gol de Patti (6-4). Si bien ese tanto le dio un envión a la visita, el dueño de casa no se entregó fácilmente ante el intento de arremetido rival. Por eso el resultado se mantuvo con el correr del tiempo. Hasta que a los 22′ Rivero puso el 5-6 y un minuto más tarde, Patti alcanzó la igualdad 6-6.

El Jarillero estaba logrando una importante remontada y ciertamente el empate no le disgustaba para nada. Aunque los dos elencos iban por la victoria en el tiempo restante. Finalmente, con sólo 46 segundos por jugar, Stefano Giovanini concretó el gol de la victoria luego de un buen rodeo al arco defendido por Martín Blut y meter la bocha con lo justo.

De esta manera, Atlético San Martín suma 3 puntos y lidera la Zona Este junto a Club Casa de Italia «A» y Club Social y Deportivo Bernardino Rivadavia (venció 1-0 a Asociación La Colonia Junín con gol de Luciano Lanza). Además del Verdiblanco, también sin unidades están Club Atlético Palmira y Club Casa de Italia «B».

La próxima fecha tendrá los siguientes duelos: Bernardino Rivadavia vs Palmira, Casa de Italia B vs San Martín y La Colonia vs Casa de Italia A. Habrá que esperar para conocer la programación oficial, porque esta semana podría haber novedades respecto al retorno de las competencias entre distintas regiones de la provincia y en ese caso podría volver la competencia del Torneo Apertura 2021.

Fuente: Soy del Este.-