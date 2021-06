San Martín relanza el programa «La Muni te acerca las tareas»

Por Redacción

Vuelve el programa municipal que durante 2020 y en medio de la pandemia, le acercó las tareas escolares a muchos de los alumnos que no tienen posibilidad de conectividad. Se trata del programa “La Muni te acerca las tareas”, del área de Educación de la Municipalidad adaptado esta vez, a la bimodalidad de dictado de clases: los alumnos beneficiarios serán aquellos que no puedan asistir a la escuela en forma presencial, y no tengan posibilidad de conectarse con sus docentes.

A partir de hoy, lunes 7, el área de Educación relanza el programa de ayuda a los escolares para que puedan sobrellevar esta época de Covid 19.

Durante 2020, el programa funcionó así: la Comuna recibe por correo electrónico las tareas destinadas a los alumnos sin conectividad, que envían las escuelas; luego las imprime y acercarlas a los domicilios; finalmente, se retiran luego de un tiempo prudencial y vuelven a las escuelas para su evaluación.

“Este año, en la mayoría de los casos ya no se hace necesario entregar y retirar las tareas en los domicilios. La vuelta a las clases presenciales, además, hace que muchos estudiantes sin conexión puedan acceder a su educación, sin necesidad de nuestra ayuda”, comentó el director de Educación, Jorge Fontana: “Consideramos que el Programa, que fue exitoso en 2020 y que superó los objetivos propuestos; vamos a continuarlo en este 2021, adaptado a las nuevas condiciones”.

Así, este año se busca ayudar a los alumnos de escuelas del departamento que por su situación personal, familiar, social, epidemiológica o geográfica no puedan acceder a las clases presenciales y no cuenten con la posibilidad de tener clases virtuales, o les resulte dificultoso acceder a ellas.

Así y al igual que el año pasado, los responsables de las escuelas incluidas en el programa, envían las tareas y cuadernillos de los alumnos al email educacionsanmartin2020@gmail. com. La municipalidad tendrá a cargo la impresión de las tareas, en tanto que los directivos retirarán el material. “Cuando esto no sea posible -comentó Fontana- las llevaremos a los establecimientos educativos, que se encargarán de citar a los padres o encargados para ser retiradas, y gestionar su devolución”.

El área de Educación de San Martín se encuentra ubicada en calle España al 29, es el primer piso, y su teléfono es el 2634259700, interno 117.