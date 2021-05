Triunfo Naranja y derrota de Tacurú en el Torneo Apertura de Hockey

Por Soy del Este

RIVADAVIA LE SIGUE DANDO CUERDA A LA ILUSIÓN

Centro Deportivo Rivadavia le ganó por 2 a 1 de local a Club Vistalba en el marco de la novena fecha del torneo Apertura en la Primera B de la Asociación Amateur Mendocina de Hockey sobre césped. El desarrollo del partido fue dominado por las Naranjas, que jugaron correctamente en la ofensiva y se mantuvieron compactas en la última línea. Así siguen bien posicionadas y al acecho de la vanguardia.

Si bien el trámite del encuentro estuvo equilibrado, las chicas del elenco que conduce Julio Gómez fueron más punzantes y tuvieron ese plus extra para hacer la diferencia. Desde el comienzo las locales salieron a buscar el partido, que por momentos se encontró trabado.

Luego de un comienzo sin sobresaltos para ambos equipos, con el correr de los minutos Rivadavia a base de sacrificio empezó a imponer su juego. Así a los 12´ luego de una contra por izquierda vino el pase para Rosales, que desde el centro del semicírculo sacó un certero remate que fue a dar en el costado inferior del arco de Vistalba y de esa forma decretó la apertura del marcador favorable a las locales.

Tras el gol, el partido fue un ida y vuelta. Las defensoras locales anticiparon muy bien las embestidas del rival e intentaron atacar usando en varias ocasiones los extremos. Mientras que en Vistalba se conectaba bien el mediocampo con las delanteras y en algunas oportunidades llegaron con peligro. Mas allá de eso Rivadavia trató de seguir teniendo la posesión de la bocha y jugar con tranquilidad.

A los 24′ vino el segundo gol de las Naranjas. Rosales nuevamente recibió en soledad y con una potente barrida al mismo lugar que en la anterior conversión le dio el segundo grito a Rivadavia. Pero las de Vistalba no renunciaron al partido y salió a buscarlo en el último cuarto.

Después de insistir y no poder convertir luego de tres cortos seguidos -bien defendidos por las locales- y de una serie de rebotes en el área, sobre los 51’ la bocha le quedó servida a Robert para conseguir el descuento que le dio esperanzas a su equipo para seguir buscando en el último tramo del partido.

Con esta victoria, Rivadavia se ubica en la 3° posición con 19 puntos detrás de UNCuyo (22) y Tacurú (20) cuando quedan dos fechas para terminar la etapa clasificatoria. El fixture para las Naranjas continúa de visita frente a Yerutí (22/05) y recibiendo a Pumai (29/05).

SÍNTESIS:

Rivadavia (2): Lucia Quiroga, Paola Arias, Paula Gómez, Camila Ghilardi, Lucia Gaviola, Nahir Fernández, Sol Devia, Agustina Gentile, Aitana Centeno, Martina Mia y Valentina Alcalde. DT: Julio Gómez. Ingresaron: Valeria Rosales, Lis Bocardo, María Velázquez, Agustina Cano, Brenda Sosa, Guadalupe Giuliani, Bianca Centeno, Julieta Santarelli, Marcela Tula, Aín García.

Vistalba (1): Micaela Molina, Victoria Porco, Florencia Cavier, María Ianrelevich, Agustina Constanzo, Ana Mendoza, Erica Cavier, Zara Cespedes, María Martinez, Alejandra Robert y Charlotte Landete. DT: Alejandro Porco. Ingresaron: Constanza Wegurra, María Gonzalez, Chiara Bertagno, Mercedes García.

Goles: PC: 12’ Rosales (R). SC: 24´ Rosales (R). CC: 51’ Robert (V).

Árbitros: Agustín Orts – Imanol García.

Cancha: Comunal de Rivadavia.

Tarjetas: Verde: Rosales, Gaviola (R); Ianrelevich, Cavier , Martinez (V).

LA «U» SE PLANTÓ MEJOR EN LA CANCHA AURIAZUL Y SE LLEVÓ EL TRIUNFO

En un duelo de protagonistas y candidatos, Club Tacurú Rugby & Hockey cayó por 1 a 0 frente a Universidad Nacional de Cuyo en el marco de la novena fecha del torneo Apertura en la Primera B de la Asociación Amateur Mendocina de Hockey sobre césped. Con este resultado, las Universitarias vuelven a la cima y la Hormigas al segundo puesto.

La jornada sabatina vivió un nuevo capítulo del certamen femenino en el hockey sobre césped mendocino y en la segunda categoría hubo un duelo en los dos principales equipos de la vanguardia. Al no disponer de una cancha y no poder jugar en el Malvinas, UNCuyo tuvo que enfrentar a Tacurú aquí en el Este.

Ciertamente esto podía pensarse como un punto a favor de las sanmartinianas, que además llegaban como líderes. Aunque sin la presencia de público y teniendo en cuenta el buen nivel de ambos elencos, todo estaba equiparado. Y así fue en el comienzo del trámite, con los dos conjuntos buscando.

Llegando al minuto de juego del primer cuarto, era exigida Benedetti al tener que tapar abajo con su pie. La respuesta de las Auriazules fue un minuto más tarde con un corto, pero fue trabado y despejado. Sobre los 6′ Guzmán pisó el área contraria y sacó un buen remate pero Remy despejó. Luego volvió a tener que responder Benedetti tras un buen contragolpe de rival.

Tenía algo más de claridad y profundidad la «U» y por eso a los 9′ encontró la ventaja en el palo de Nietsch. Cerca del cierre, Remy salvó ante Álvarez primero y ante Zangrandi en el rebote. A partir del segundo cuarto, las Universitarias mostraron un mejor despliegue. Defensa segura, buena distribución de la bocha en el medio y un ataque que proponía y se aproximaba con cierto riesgo.

UNCuyo contó con tres cortos en el segundo período pero no logró concretar y por eso la diferencia continuaba siendo mínima camino al descanso largo. Una vez que retornaron la historia no cambió. La «U» movía mejor la bocha y no permitía a las Hormigas poder combinarse para arrimarse con peligro al arco defendido por Remy. Zanettini lo tuvo tras un rebote de Benedetti pero se fue cerca.

El equipo dirigido por Carmona contó con otros dos cortos y con una situación más pero no estuvo fino a la hora de la concreción y por ello, las Auriazules aún estaban en partido y sabiendo que la distancia era de sólo un gol. En el último cuarto trataron de presionar más arriba y mover mejor la bocha, pero UNCuyo no se vio afectado.Incluso contó con un corto y otra ocasión para ampliar.

En los minutos finales, las conducidas por Conna consiguieron un corto y se ilusionaron con poder alcanzar la igualdad. Sin embargo, el intento de Fourcade buscando por arriba se fue apenas desviado. El tiempo se consumó y festejó la «U», que recuperó la cima (lidera con 22 puntos). Mientras que pese a la caída, Tacurú no baja del segundo puesto (20pts).

SÍNTESIS:

UNCuyo (1): Valentina Remy; Claudia Álvarez, Virginia López, Daniela Reina; Olivia Marcellino, Marina Farrugia; Nicol Calderón, Franchesca Bianchi, Bárbara Nietsch; Andrea Daher y Martina Zanettini. DT: Víctor Carmona. Ingresaron: Lucía Vollmer, Martina Rinaldi, Michele Astudillo, Luana Caselles, Sofía Genovese, Belén Gómez, Paula Farrugia, Sofía Galleguillo.

Tacurú (0): Agustina Benedetti; Sasha Gutiérrez, Emilce Llaver, Amparo Sánchez; Ornella Troyano; Brenda Guzmán, Ana Paula Hure, Sofía Videla; Josefina Zangheri, Carla Bartuluchi y Agustina Álvarez. DT: Walter Conna. Ingresaron: Catalina Zangrandi, Sasha Sar Sar, Manón Ticle, Solana Innocente, Maia Chamorro, Catalina Abramo, Josefina Fourcade.

Gol: PC: 9′ Nietsch (U).

Árbitros: Jhonatan Lucero – Germán Manfredi.

Cancha: Paula Giménez (local UNCuyo).

Cortos: Tacurú 2 – UNCuyo 6.

Tarjetas: Verde: López (U); Ticle (T).

