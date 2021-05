Triunfo del Jarillero y empate del Naranja en la Liga Mendocina

Por Soy del Este

Club Atlético Palmira se hizo fuerte en el José Castro y venció por 3 a 2 a Luján Sport Club en el marco de la segunda fecha en el torneo Anual por la Primera A de Liga Mendocina. Por su parte, Centro Deportivo Rivadavia igualó 2-2 de local frente a Academia Chacras.

SOBRE LA HORA, SE LE ESCAPÓ LA PRIMERA ALEGRÍA A RIVADAVIA

El Naranja tenía el triunfo en la mano pero sobre la hora y tras un polémico penal, Academia Chacras le igualó 2 a 2. Ramírez y Ponce anotaron los goles para Rivadavia.

Centro Deportivo Rivadavia, luego de la derrota ante San Martín en el debut, quería conseguir sus primeros tres puntos en la categoría. Enfrente estaba el siempre complicado Academia Chacras, lo que hacía presagiar un reñido encuentro.

Y así fue. Hubo mucha paridad durante los 90 minutos. Más posesión por el lado local, pero los dirigidos por Marcos Quiroga, intentaron cortar el circuito de juego de Rivadavia anulando a Bonarrico.

Entre el minuto 10 y 11 del primer tiempo, llegarían dos situaciones importantes. El Naranja a través de Nabil Ponti, pudo ponerse arriba en el marcador, pero su remate cruzado dio en el palo y el rebote favoreció al arquero visitante. Y en continuado, se dio la contra de Academia Chacras, que no perdonó a través de Said Abate, que definió con mucha categoría ante la salida de Domenech. 1-0 para la visita.

El local entró en una meseta, no encontraba el camino para lastimar, mientras los minutos pasaban. Al margen de eso y, tal vez, en el peor momento, llegaría al empate. En el minuto 42´ y de pelota parada, el córner de Ponti pasó por entre medio varias cabezas y piernas, pero detrás de todos, Lucas Ramírez sólo tuvo que empujarla para poner el 1-1 para que Rivadavia se fuera al descanso más tranquilo.

Ya en el complemento, el elenco de Hernán Vázquez estuvo más preciso y seguro en los pases, aunque la igualdad seguía siendo justa. Sin embargo, otra vez tras un tiro de esquina, llegaría al gol. El centro vino desde el sector izquierdo, la pelota quedó boyando en el corazón del área, y Emilio Ponce, haciendo su debut en el equipo (había ingresado hacía unos minutos), puso el 2-1 para Rivadavia.

La alegría era toda del local. Pero no podía sentenciar la historia. Si bien es cierto que no tuvo muchas situaciones más, hubo aproximaciones, contragolpes en donde no tuvo la precisión para liquidar el juego.

Sobre el final, llegaría la polémica del mediodía. A los 44´ el árbitro Lucas Río vio una falta en el área de Rivadavia, casi imperceptible, que incluso no fue pedida por la delegación visitante, decretando la pena máxima. Esto, como era de esperarse, generó la bronca de todo el banco local. Blotta lo cambió por gol, lo que sería el 2 a 2, resultado definitivo.

Vázquez y compañía, al término del juego, le reprocharon al árbitro por su actuación, mientras que Academia Chacras se fue satisfecho por el punto obtenido en el Este. La próximo actuación del Naranja será en condición de visitante ante Independiente Rivadavia.

SÍNTESIS:

Centro Deportivo Rivadavia (2): Agustín Domenech; Marcio Basconcello, Facundo Ramero, Facundo Jofré, Misael Álvarez; Federico Danciul, Matías Bonarrico, Leonel Agüero, Nabil Ponti; Ignacio Simionato y Lucas Ramírez. DT: Hernán Vázquez.

Academia Charas Fútbol Club (2): Gabriel Torres; Nicolás González, Lautaro Rodríguez, Rafael Morales, Mateo Zapata; Juan Cruz Perruzzi, Juan Majul; Agustín Morilla, Agustín Meli, Mauro Blotta y Said Abate. DT: Marcos Quiroga.

Goles: PT: 11´ Abate (AC), 42´ Ramírez (CDR). ST: 22´ Ponce (CDR), 45´ Blotta (AC).

Cambios: PT: 25´ Luciano Dellabarba x Rafael Morales (AC). ST: 16′ Daniel Pinea x Agüero y Emilio Ponce x Jofré (CDR), 24´ Hugo Bindeli x Dellabarba y Agustín Bindelli x Abate (AC), 32´ Leandro Seviila x Danciul (CDR), 36´ Emmanuel Vargas x Ponti y Juan Corica por Ramírez (CDR).

Árbitro: Lucas Río. Asistentes: Iván González y Agustín Lira.

EL JARILLERO SE RECUPERÓ ANTE EL GRANATE

Club Atlético Palmira se hizo fuerte en el José Castro y venció por 3 a 2 a Luján Sport Club en el marco de la segunda fecha en el torneo Anual por la Primera A de Liga Mendocina. El elenco Aurinegro pudo reponerse a la caída en el debut, las bajas por suspensión y también a haber iniciado el duelo perdiendo.

La siesta del domingo le fue propicia a Palmira, obligado por la programación del Boca-River, aunque no resultó fácil el triunfo ante el Granate en un José Castro casi desierto por la emergencia sanitaria imperante. Hubo, hay que marcarlo, un buen arbitraje de Gabriel Araujo.

En la primera etapa, el Aurinegro se mostró dominante, generando las mejores jugadas y llevando peligro al arco visitante. Esto gracias a las estocadas de Navarro, muy activo en el ataque jarillero, especialmente cuando la pelota cruzaba el campo, tras la intervención de, a la postre, figura del partido Mortes; pero fue faltando el toque final diluyendo la apertura del marcador.

A pesar del dominio jarillero, la apertura llegó tras un descuido en la defensa y a los 26′ Rigazzi puso el impensado 1-0 para la visita. Sin embargo, Palmira no dejó de presionar y la reacción dio frutos minutos después cuando a los 32′ Mortes marcó con un tiro certero a la derecha de Tobar el empate con el que se fueron al descanso.

En el segundo tiempo, el equipo local salió convencido de revertir la situación, y con ritmo, dinámica y cruces rápidos. Y a los 3′ tras una clara falta en el área a Navarro tras un centro de Mortes, el árbitro cobró penal que minutos después Amaya cambió por gol. Luján trató de reaccionar pero a los 12′, Navarro, de buen partido, eludió al portero lujanino y amplió la diferencia marcando el 3-1 transitorio.

Sin embargo, un par de minutos después, Muñoz recuperó un balón cerca del área, superó a la marca y quedó frente a Irrera y descontó con un tiro cruzado que el portero jarillero no pudo contener. La media hora siguiente mostró a Palmira protagonista de las mayores situaciones del partido. Las llegadas por derecha de Ojeda y Navarro por izquierda no le permitieron a Luján adelantarse en el campo de juego, por lo que el marcador se mantuvo hasta el pitazo final.

De esta manera, Atlético Palmira se recuperó tras el traspié en el debut y a supo hacerse fuerte ante las ausencias de Jonathan Tagua, Damián Cabrera y Javier Maturano por suspensiones. Con esta victoria, el equipo de Villaseca espera tomar confianza de cara al clásico con Atlético Club San Martín en la próxima fecha.

SÍNTESIS:

Club Atlético Palmira (3): Leandro Irrera; Agustín Sandoval, Maxi Sandoval, Brayan Ayetz, Leandro Morales; Manuel Paredes, Claudio Ojeda, Oscar Amaya, Enzo Barsotti; Cristian Mortes y Eber Navarro. DT: Javier Villaseca

Luján Sport Club (2): Marcos Tobar; Bruno Magnani, Emanuel Sáez, Nicolás Bordón, Rodrigo Medina; Gonzalo Bazán, Juan Cruz Santander, Lautaro Marquéz; Gustavo Rigazzi, Facundo Bailo y Alex Aguado. DT: José Spinelli

Goles: PT 26′ Rigazzi (L), 32′ Mortes (P). ST 4′ Amaya -p- (P), 12′ Navarro (P).

Cambios: Ingresaron en Palmira: Rodrigo Stipech, Fernando Labaké, Ivan Casas y Enzo Martinez. Ingresaron en Luján: Francisco Mancinelli, Emanuel Muñoz, Juan Álvarez y Matías Guiñazu.

Árbitro: Gabriel Araujo. Asistentes: Jorge Etem y Franco Alemany.

Cancha: Estadio José G. Castro.

