El León cayó en su visita a Gutiérrez

Por Soy del Este

Atlético Club San Martín cayó derrotado ante Gutiérrez Sport Club por 3 a 1, en su visita a la Perrera en el marco de la segunda fecha del Torneo Anual en la Primera A de la Liga Mendocina de Fútbol. Tejerina de penal, Tejada y Suraci anotaron para el Cele, mientras que Franco Mashad descontó cerca del final.

Se enfrentaron dos equipos que atraviesan realidades muy distintas. Gutiérrez es el último campeón de la Liga y se encuentra afianzando a un grupo de futbolistas que serán la base del elenco del próximo Regional Federal. Mientras tanto, San Martín está atravesando un recambio general muy grande, y le está dando minutos a juveniles con poca o nula experiencia.

Por eso, era lógico que el local maneje el trámite del juego desde el arranque mismo del cotejo. El Perro trató la pelota con más tranquilidad y tuvo las más claras. El penal que Tejerina cambió por gol a los 31’, y un cabezazo de Carmona que se estrelló en el palo. Lo rescatable en el León fue la entrega y la actitud. Los juveniles ya han dado sobradas muestras de que no se achican a la hora de meter y no dejarse arremeter.

En el complemento, llegó el ingreso de Suraci y todo cambió. El picante delantero se asoció con Enzo Tejada, y entre ambos crearon situaciones riesgosas. El volante avisó a los 11′, cuando centró y la pelota cruzó toda el área sin que nadie la toque. Tres minutos más tarde, volvió a buscar el área y ante la floja respuesta de González anotó el segundo.

El tercero llegó por decantación, luego de que Carmona habilite a Lautaro Suraci, que cayéndose la mandó al fondo de las piolas para estampar el 3-0 que cerró el partido. Hubo tiempo para que se moviera el banco en el elenco de Comuneti – Martínez, y algunos jugadores sumaran experiencia.

Ya sobre el final, Lira la bajó en el segundo palo, Videla se la pasó a Franco Mashad, y el canterano descontó ante la humanidad del portero Santiago Grande. Si bien le puso suspenso a la conclusión, el Chacarero no encontró los caminos para la hazaña.

Derrota de San Martín que no duele tanto, ya que el objetivo de este torneo no es pelearlo (aunque siempre se debe ganar con la roja y blanca), si no probar a los juveniles y darles oportunidades para que crezcan y se ganen un lugar en lo que vendrá. En la próxima fecha, el Albirrojo recibirá al Club Atlético Pamira.

SÍNTESIS:

Gutiérrez (3): Santiago Grande; Nicolás Brito, Fernando Mesa, Elio Díaz, Federico López; Bruno Costella, Lucas Guevara, Nicolás Salinas; Nicolás Arce; Maximiliano Tejerina y Gonzalo Carmona. DT: Rodrigo Alessandrello.

San Martín (1): Gabriel González; Franco González, Emiliano Cortés, Laureano Rodríguez, Nahuel Bernabé; Mauro Derimais, Leandro Roggerone, Leandro Rosales, Benjamín Salvador; Pablo Videla y Agustín Montivero. DT: Carlos Comunetti.

Goles: PT 31′ Tejerina -p- (G). ST 14′ Tejada (G) y 26′ Suraci (G).

Cambios: ST al inicio, Gustavo Atencio x Montivero (SM), 10’ Lautaro Suraci x Tejerina (G), 22’ Kevin Alderete x Bernabé, Francisco Mathon x Roggerone, Franco Mashad x Derimais (SM), 33’ Bruno Lira x Cortés (SM) , Leonardo Solorza x Guevara (G).

Árbitro: Horacio Brizuela.

Cancha: Estadio Anselmo Zingaretti.

Fuente: Soy del Este.-