Cens, Cebjas, CCT y EAA pasan a la no presencialidad en todo Mendoza

Por Redacción

Así lo informó el director general de Escuelas. Detalló cómo quedaría la implementación de presencialidad y no presencialidad en todos los niveles educativos y distintas modalidades.

El director general de Escuelas, José Thomas, junto a la subsecretaria de Educación, Graciela Orelogio, informaron este lunes los detalles sobre el funcionamiento del sistema educativo en Mendoza.

Estas medidas se enmarcan en las acciones tomadas por la Provincia en base al DNU nacional y afectan a todos los niveles y modalidades teniendo en cuenta la emergencia sanitaria.

“Queremos principalmente llevar tranquilidad a la sociedad y, lo más importante hoy, es transmitirle al sistema educativo y a todos en general cuáles son las medidas claras que se han tomado y cómo vamos a seguir trabajando desde hoy en adelante. Sabiendo que esto es absolutamente dinámico y que las decisiones que se toman son por día y por semana, absolutamente consensuadas con el Ministerio de Salud y que tenemos un seguimiento estricto de la evolución de los casos en el sistema educativo”, explicó José Thomas.

“Estamos permanentemente pensando en lo mejor para los estudiantes. Es lo que nos toca a nosotros como DGE, sabiendo que el mejor lugar para nuestros chicos es la escuela, en el aula con sus docentes, no solo para aprender sino para la contención social y afectiva, que es tan importante en estos tiempos de crisis”, agregó el titular de la DGE.

La subsecretaria de Educación, Graciela Orelogio, informó que el Nivel Inicial continúa con las clases presenciales y que cada escuela de este nivel sigue cumpliendo el sistema operativo que había implementado y con la estricta aplicación de protocolo. “El Nivel Primario continua con clases presenciales por agrupamientos, tal cual viene trabajando. El Nivel Primario en su modalidad Especial y las escuelas de educación integral, que son las escuelas especiales para adolescentes, siguen con clases presenciales”, dijo Orelogio.

“El Nivel Secundario Técnico y Orientado sigue con la presencialidad, con dos salvedades: los turnos vespertino y noche terminan a las 22.30, a fin de que los docentes puedan volver a sus casas”. Graciela Orelogio destacó que, en General Alvear, todas las escuelas secundarias del turno vespertino finalizan a las 19, para cumplir con las restricciones que rigen en ese departamento.

“En la modalidad de Jóvenes y Adultos se suspende la presencialidad, a partir de hoy, en todo el territorio de la provincia y en todos los turnos. Van a trabajar de manera virtual y las escuelas permanecerán abiertas con los equipos directivos. Los docentes de esta modalidad deberán convocar una vez por semana a los estudiantes con trayectorias débiles para acompañarlos en esta no presencialidad”, destacó la subsecretaria de Educación.

Las escuelas Artísticas Vocacionales también suspenden la presencialidad. Los CCT y PCL suspenden la presencialidad en su parte teórica y se continúa con la presencialidad en las clases prácticas y en los entornos formativos, siempre acordando con la dirección de línea estas prácticas.

“Los jardines maternales y SEOS siguen con la presencialidad y recordemos que Educación Superior pasó a la no presencialidad y con las prácticas en forma presenciales”, agregó la funcionaria educativa. “Vamos a seguir con la presencialidad en el nivel obligatorio lo más que podamos y cuando los datos nos lo permitan”, concluyó.

Por su parte, José Thomas sostuvo: “Nuestra decisión se basa en números ciertos de la provincia de Mendoza. Lo más sensible que está registrado en jóvenes de 16 a 18 años bajó de 4,6 a 2,43%, con lo cual demuestra claramente que el problema de los contagios en esa franja etaria se producen afuera de la escuela y que las medidas están funcionando. Por eso nos resulta de suma importancia no restringir la presencialidad en este momento”.

“Nosotros entendemos que, a través de los consensos del Consejo Federal de Educación que fueron construidos después de un año largo de trabajo y de habernos escuchado todos los ministros, no es bueno para Mendoza, por su geografía y por su distribución política, el cierre completo de municipios y regiones”, dijo Thomas.

El director general de Escuelas explicó que el tema de la conectividad es importante más las trayectorias débiles de los estudiantes. “Cuando uno decide cerrar por completo el sistema educativo, está dejando afuera muchísimas medidas intermedias que han sido evaluadas y aceptadas por el Consejo Federal que están escritas y que nosotros queremos acompañar, ahí está el consenso y la construcción colectiva de todo el país”.

“Tenemos que considerar a los estudiantes más chicos, a los que tienen trayectorias vulnerables y débiles, y que en la secundaria, por tener más autonomía, la no presencialidad es más llevadera. También evaluamos, si no hay presencialidad, dónde iban a estar los chicos de secundaria. En este momento nosotros evaluamos que Mendoza puede continuar con estas medidas que nosotros proponemos. Estamos haciendo lo mejor para los mendocinos. La educación es obligatoria y el derecho a la educación no se puede vulnerar”, remarcó Thomas.

El director general de Escuelas concluyó que las medidas que se toman hoy son para privilegiar a los más perjudicados, que fueron los chicos y chicas que el año pasado estuvieron sin presencialidad. Es un buen momento para estar en la escuela, todavía el clima nos acompaña. Hay que aprovechar este momento para que los chicos estén en las aulas con sus docentes y sus compañeros. Las medidas tienen que ser focalizadas y esperamos tener más docentes vacunados”.

Fuente: Prensa Mendoza.-