Futsal: triunfos de San Martín y de Junín «B»

SE COMPLICÓ SOLO HASTA QUE DI PAOLA LO CERRÓ

Municipalidad de Gral. San Martín superó por 7 a 3 a Gimnasio N°1 por la novena fecha del torneo Apertura en la Primera A de FEFUSA. El Albirrojo ganaba cómodo pero no supo cuidarlo ni sentenciarlo del todo y la visita quedó a tiro de la igualdad, sin embargo Felipe Di Paola fue clave para que los esteños terminen imponiéndose.

Luego de las derrotas como local frente a Jockey Club Mendoza y Andes Talleres Sport Club, San Martín buscaba volver al triunfo para no seguir alejándose de las principales colocaciones en la Zona A de la máxima categoría. Nuevamente el Torito Rodríguez era el escenario, mientras que el rival era Gimnasio N1, que llegaba con dos empates y dos caídas en sus últimas cuatro presentaciones.

El encuentro tuvo gran paridad, aunque los dirigidos por Mario Castro tuvieron mayor claridad a la hora de generar peligro sobre el arco rival pero no estuvieron del todo finos a momento de concretar. Así fue que en el primer tiempo generaron once situaciones de gol pero sólo pudieron anotar una, y ni siquiera en esa acción hubo facilidad para hacerlo. Fue clave la actuación del arquero Almanza para que la diferencia no fuera más amplia.

Después de que el arquero rival se agigantara ante los intentos de Corrales, Penna, Di Paola, Vázquez, Guevara y que Godoy perdiera otra ocasión; llegó la apertura del marcador a través de este último anticipando con lo justo tras centro de Di Paola. Gimnasio se había aproximado pero con poco riesgo para Curello. A poco del 1-0, Curello le tapó el empate a Alvarado. También los del San Pedro dejaron pasar chances de aumentar el marcador.

Funes tuvo dos, un remate desviado y una salvada de Almanza. Luego Vázquez probó con un remate de frente y el 1 rival negó un nuevo tanto. Cerca del cierre, Curello fue exigido por Bonacorsi y Roldán y el 1 albirrojo respondió seguro en ambas acciones. En la última antes del descanso, Monti no pudo convertir por muy poco.

Tras la pausa, Gimnasio salió más adelantado y mejor enfocado en busca de la paridad. Así estuvo cerca de lograrla, con un remate desviado de Giménez y una salvada de Di Paola en la línea luego de que Curello saliera lejos y lograra dos quites a rivales. Pero, la Banda del San Pedro daba el golpe. Yanzón robó y tocó para Di Paola, quien no se apuró e hizo pasar de largo a Almanza y Alvarado para recién convertir el 2-0.

Y sólo 20 segundos más tarde, tras una ley de ventaja, Penna asistió a Di Paola para que anote otra vez y deje el duelo 3-0. Parecía controlado pero San Martín se durmió, Andia y Giménez quedaron ante Curello y el primero habilitó al segundo para que se la pique al 1 y logre el descuento. La ilusión de ir por más del rival se topó con el 4-1 de Penna, que había presionado y robado y definió por abajo tras una pisada hacia atrás de Yanzón.

Fueron 5′ de tranquilidad los que tuvo el Albirrojo. Pero Gimnasio iba y las faltas se iban acumulando. El palo se lo negó a Roldán tras una pérdida de Di Paola, aunque poco después llegaba la 6ta falta de los esteños y el gol de Fernández. Aún había dos goles de distancia, sin embargo una mala salida de Curello le entregó el balón a Roldán, quien habilitó a Salvanera para anotar el 3-4.

A partir de ese momento el trámite se hizo de ida y vuelta. El travesaño impidió el tanto de tiro libre de Di Paola y Curello tapó el posible empate de Roldán. Pasados los 14′ y tras un buen ataque, Di Paola recibió y enganchó hacia adentro para rematar y conseguir el 5-3. Segundos más tarde, Curello negó el descuento a Fernández. Entrando a los 5′, Gimnasio cometió su 6ta falta y Di Paola anotó el 6-3.

El rival no dejó de buscar y tuvo situaciones para arrimarse, un remate de Andia despejado al córner y un nuevo tiro castigo, que Curello le atajó a Fernández. En el minuto final, Monti puso el 7-3 tras un tiro castigo. Giménez falló un tiro castigo y el rival no pudo descontar. Y en la última, el palo le ahogó el grito de gol a Funes.

De esta manera, Municipalidad de San Martín alcanza los 15 puntos y se acomoda cuarto en la Zona A, a seis unidades del líder Andes Talleres. En la próxima fecha (10ma), el Albirrojo tendrá que visitar a Club Cementista «B» en un nuevo Interzonal el día viernes 7 a partir de las 21 horas.

EL VERDE DIO EL GOLPE Y SIGUE DANDO PELEA ARRIBA

Municipalidad de Junín «B» obtuvo un gran triunfo como visitante al imponerse por 4 a 3 sobre Don Orione Futsal por la octava fecha del Torneo Apertura en la Primera C de FEFUSA. El Verde festejó ante el puntero y volvió a acomodarse a sólo tres unidades de su rival de turno dentro de la Zona A.

Luego de haber perdido ante Club Deportivo Godoy Cruz Antonio Tomba «C» la semana pasada en un duelo pendiente, en un partido que terminó con polémica, Junín visitaba al líder Don Orione en el microestadio. El objetivo era que el Santo no continuara alejándose en la cima y volver a achicar la diferencia entre ambos.

El equipo B del Santo venía invicto y en el primer lugar de la tabla y todo hacía pensar que era difícil conseguir puntos. Pero el Verde planteó un excelente partido y jugándole al puntero de igual a igual consiguió traerse al Este mendocino una importante victoria.

Los dirigidos por Marcos Décimo se pusieron en ventaja gracias a un gol de Lucas Fernández, pero el local conseguiría empatar a través de Nahuel Figueroa para irse al descanso igualados 1-1. En el complemento, Junín se pondría en ventaja luego de un gol de Franco Martín.

Y antes que el Santo lograra despertarse, el Verde ampliaba el marcador después de una gran jugada de Gonzalo Villegas. Como si fuera poco, más tarde Fernández volvería a anotar para poner el tanteador 4-1. Don Orione empujaba, Junín llegaba a la 5ta falta, y luego cometería la 6ta para que el anfitrión descontara con un tiro castigo de Fabricio Romano.

Restaba poco para finalizar y otro gol de Don Orione, mediante Claudio Vieyra, llegaba para poner al dueño de casa a tiro en el marcador. Pero el Verde aguantó, demostró jerarquía y con mucha intensidad en la marca logró mantener el resultado para terminar imponiéndose.

Finalmente fue 4-3 para Junín, que logró sumar 3 puntos importantísimos frente al puntero Don Orione y nada más que en su casa. Buena victoria de los juninenses para seguir prendidos en los puestos de arriba de la Zona A en la Primera C a tres unidades del Santo.

