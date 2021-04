El Municipio pide no politizar la campaña de vacunación

Por Redacción

Hasta el momento se han vacunado a más de 10.000 personas en San Martín. La Comuna aclara alguna información distorsionada que circuló en distintas redes.

Desde que el 1º de marzo arrancó la campaña de vacunación, en San Martín se han vacunado más de 10.000 personas, en un operativo que comenzó en el Perrupato y que luego pasó a desarrollarse en el polideportivo Torito Rodríguez donde, y con la logística del Municipio, se lleva adelante un sistema que respeta los protocolos sanitarios, que busca ser lo más ágil posible y que se rige por los turnos que entrega el Ministerio de Salud, según la disponibilidad de vacunas.

“En las últimas horas ha circulado en diferentes redes sociales una información distorsionada y que señala que la gente que aún no hubiese recibido la segunda dosis podía venir al Torito y que aquí, de manera presencial, se les iba a dar un turno para la segunda dosis. Eso no es así y es lamentable este tipo de mensajes que lo único que hacen es dañar la campaña que se lleva adelante y confundir a la gente”, señaló Elisabeth Crescitelli, secretaria de Hacienda del municipio.

“Le pedimos a la población que siga confiando en esta campaña de vacunación inédita, con la que el Municipio colabora desde el primer día con la Provincia. Ya se han vacunado a más de 10.000 personas, hoy (jueves 29) se van a vacunar a más de mil y en la carga de datos puede haber algún error humano puntual”, agregó la funcionaria y siguió: “Pero es una campaña muy transparente, por lo que si alguno advierte que tiene un problema con su vacuna, que se arrime al Torito, vamos a escuchar su problema y se podrá corregir, pero no se están dando turnos presenciales. Por favor, no confundamos y no politicemos la campaña de vacunación ni la salud pública”.

Crescitelli estuvo en el polideportivo acompañada por Adriana Resca, jefa de Inmunología de San Martín y por Liliana Roggero, jefa del área Departamental de Salud. La funcionaria negó además, como señalaron desde la oposición que existan en San Martín vacunas que no se hayan distribuido: “Es una gran mentira y quien lo dice busca confundir a la población. Las vacunas requieren de una logística especial; hay un freezer en el Perrupato, otro acá donde se guardan y están siempre en custodia”, dijo Crescitelli y recordó que se vacuna según los turnos que entrega el Ministerio de Salud de la Provincia que, a su vez, depende de las dosis que envía la Nación.

“La logística de la campaña creo que da resultados, se vacuna a mucha gente por día y ustedes le pueden preguntar cómo ven el operativo. Creo que se está haciendo bien, esto arranca a las 7 de la madrugada y se trabaja todo el día, puede haber errores humanos, claro que sí y se corrigen en la medida que los advertimos”, cerró Crescitelli.