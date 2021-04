Tacurú aplastó a Rivadavia en el clásico del rugby local

Por Soy del Este

Club Tacurú Rugby & Hockey superó por 53 a 10 a Rivadavia Rugby Club en condición de local por la última jornada de la Copa de Plata en el torneo Pre Intermedias-Bronce en la Unión de Rugby de Cuyo.

Los Auriazules volvieron a tener un sábado perfecto al aplastar en su casa a Rivadavia. De principio a fin, el elenco de San Martín controló el trámite y fue ampliando la diferencia a su favor. En solo un minuto de juego el local ya estaba arriba 7-0 con un try de Bottino y conversión de Antich.

Con el correr de los minutos Landini superó la línea defensiva rival y apoyó para lograr el try. A los 11’ Tonetto apoyó en el ingoal y Antich volvió a convertir para dejar el partido 19-0. A los 14´vino el descuento de Rivadavia a través de Doña con una corrida por izquierda que superó la defensa de Tacurú (19-5).

Después de eso, todo siguió como al principio. Tres tries entre Arce, Lencinas y Tonetto más una conversión de Antich dejaron el juego 36-5 a favor de los Auriazules al término del primer tiempo.

El segundo tiempo fue muy similar al primero. El local no cedió terreno. Si bien hubo un try de Arce e inmediatamente uno de Quiroga para Rivadavia, no fue suficiente para la embestida de Tacurú que por intermedio de los tries de Tonetto y Bottino más la conversión de Castillo sentenciaron el encuentro 53-10 en favor de los sanmartinianos.

SÍNTESIS:

Tacurú (53): Elías Abdala, Lucca Tonetto, Felipe Altamiranda, Francisco Scivetti, Elías Barroso, Germán Villarreal, Emiliano Arce, Martín Gentile, Tobías Antich, Santiago Landini, Nicolás Lencinas, Facundo Fernández, Agustín Cejas, Facundo Landini y Joaquín Bottino. Entrenadores: Silvio Venier, Darío Yordana y Héctor Suárez. Ingresaron: Facundo Garrido, Enzo Gobano, Exequiel González, Mariano Ortega, Emiliano Ferreyra, Aldo Castillo, Leandro Escudero, Gonzalo Flores, Lucas Marín y Bruno Morón.

Rivadavia (10): Rodrigo Lebrat, Alejandro Muñoz, Gabriel Azcurra, Marcos Cabezas, Ulises Guzmán, Ignacio Murúa, Joaquín Escudero, José Amado, Emilio Jofré, Rodrigo Sosa, Emmanuel Panella, Agustín Doña, Román Maldonado, Renzo Ruiz y Gustavo Agüero. Entrenadores: Mario Escudero y Gabriel Ceferino. Ingresaron: Lucas Sáez, Agustín Quiroga, Lautaro Murúa y Marcelo Alvarado.

Puntos: PT 1′ Try de Bottino, conversión de Antich (T), 7′ Try de F. Landini (T), 11′ Try de Tonetto, conversión de Antich (T), 14′ Try de Doña (R), 18′ Try de Arce (T), 22′ Try de Lencinas, conversión de Antich (T) y 31′ Try de Tonetto (T). ST Try de Arce (T), 9′ Try de Quiroga (R), 12′ Try de Tonetto (T) y 40′ Try de Bottino, conversión de Castillo (T).

Árbitro: Daniel Jorge (Universitario RC).

Cancha: Club Tacurú Rugby & Hockey.

Fuente: Soy del Este.-