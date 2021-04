Vóley: San Martín se quedó con el clásico ante Rivadavia

Por Soy del Este

Municipalidad de Gral. San Martín se impuso por 3-0 en condición de local frente a Centro Social Agustín Álvarez Rivadavia Vóley en el marco de la quinta fecha por el torneo Apertura masculino de Mayores en la Federación Mendocina de Vóleibol. El local tuvo una gran noche y aprovechó el bajo nivel del Naranja para sacarle el clásico y el invicto.

El Torito Rodríguez fue escenario este martes por la noche del clásico regional entre San Martín y Rivadavia. El dueño de casa llegaba con 1 triunfo y 3 derrotas pero mostrando un buen potencial, mientras que la visita llegaba sin haber sufrido caídas y con el protagonismo que supo tener en 2019 sobresaliendo en A1 y A2 con el mismo plantel.

Se esperaba, como todo duelo clásico, un trámite con mucha paridad. Y parecía iniciar así, pero luego la historia cambió por completo. En el primer set, el anfitrión pudo tomar cierta ventaja (12-7) gracias al ataque de Suárez y Mariano Solis y a errores rivales. Luego, con el armado de Juan Pablo Solis y la potencia de Zalazar la distancia se sostuvo. El aporte de Pasut fue suficiente para llegar a 23-23. Pero un bloqueo de Suárez y un saque afuera de Pasut le dieron el set 25-23 a San Martín.

La paridad que hubo en el cierre del primer período hacía imaginar un partido extenso. Sin embargo, eso no sucedería porque increíblemente Rivadavia se fue desmoronando. Pasut ya no fue tan efectivo y perdió protagonismo, y así la visita perdía a su principal arma aunque aún aportaba. El marcador llegaba a 14-7 y Alín pedía minuto. No sirvió, ace de Juan Pablo Solís. La diferencia llegó a ser de 11 puntos (18-7). Suárez fue una pieza importante en este parcial para imponerse 25-18.

Tras una deslucida imagen, el conjunto rivadaviense debía mostrar el carácter necesario para revertir la situación. Fue todo lo contrario y por eso el elenco sanmartiniano empezaba a sentenciar el partido rápidamente en el tercer set, alejándose 17-7. La reacción visitante no llegaba, incluso se notaba la desazón antes de tiempo. A través de Suárez la diferencia se ampliaba y quedaban 22-10. Finalmente y tras un saque largo, el triunfo era para San Martín por 25-14.

SÍNTESIS:

San Martín (3): Lucas Zalazar, Fernando Muñoz, Juan Pablo Solis, Augusto Luján, Mariano Solis, Sergio Cabañez, Bruno Soloa (L). DT: Jonathan Sarmiento. Ingresaron: Esteban Strappazon, Brian Magnaldi (L) y Leandro Zalazar.

Rivadavia (0): Sebastián Chiroli, José Martínez, Máximo Pasut, Andrés Boscariol, Emanuel Leal, Diego Álvarez, Federico Arrieta (L). DT: Marcelo Alín. Ingresaron: Pablo Ferreira y Cristian Boscariol.

Parciales: 25-23, 25-18 y 25-14.

Árbitros: Andrés Rojas – Nicolás Salazar.

Cancha: Polideportivo Gustavo «El Torito» Rodríguez.

Fuente: Soy del Este.-