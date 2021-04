La Colonia y Casa Italia se mantienen en la pelea

Por Soy del Este

Asociación La Colonia Junín logró un importante triunfo por 5 a 3 frente a Andes Talleres Sport Club en condición de visitante en un el duelo pendiente de la cuarta fecha del torneo Apertura en el Senior masculino de la AMP. Con estos tres puntos, los esteños se ubican a dos unidades de Club Leonardo Murialdo y Club Banco Mendoza.

En la noche de este jueves se llevaron a cabo dos duelos del hockey sobre patines mendocino, ambos con presencia esteña. Por un lado, La Colonia visitó a Andes Talleres para ponerle fin a la cuarta jornada. Mientras que por el otro, Club Atlético Palmira visitó a Club Petroleros YPF para abrir el quinto capítulo.

La fortuna fue dispar para los elencos de nuestra zona. En el caso de los dirigidos por David Sas, obtuvieron una victoria clave para continuar al acecho de la cima. Con dos tanto de Emir Bullaude, el Verdiblanco se puso al frente ante el Matador, que luego descontó mediante Víctor Libralesso. Así se iban 2-1 al descanso.

Una vez que retornaron, nuevamente fueron los juninenses los que golpearon primero y con goles de Joaquín Ledesma, Valentín Martínez y Bullaude llevaron la diferencia a 5-1. Pese a los descuentos de Matías Bortuzo y Libralesso, La Colonia supo sostener el marcador para imponerse 5-3. Así los esteños suman 10 puntos y van por más.

Por otra parte, en el inicio de la quinta fecha, el Jarillero no pudo frente a YPF pese a haber iniciado ganando y a haber dado pelea en el complemento. Los goles del elenco Aurinegro los convirtieron Ignacio Martinez, Nicolás Patti y Dalmiro Aranda. En tanto que para los de calle Huergo anotaron Santiago Matey (3), Gerónimo Ojeda y Gonzalo Scibilia.

La acción de la quinta fecha continuará este viernes con Club Casa de Italia vs Club Sportivo Independiente Rivadavia (22hs) y Club Maipú/Giol vs Club Deportivo Godoy Cruz Antonio Tomba (22.15). Y se cerrará el domingo con Club Banco Mendoza vs Andes Talleres (19.30), Club Leonardo Murialdo vs Atlético Club San Martín (21.15) y La Colonia vs Club IMPSA (21.30).

Club Casa de Italia superó por 4 a 2 a Club Sportivo Independiente Rivadavia en condición de local por la quinta fecha del torneo Apertura en el Senior masculino de la Asociación Mendocina de Patín. Los Tanos quedaron a 3 puntos de los líderes, que juegan sus partidos este domingo.

Este viernes se le dio continuidad al quinto capítulo de la principal categoría del hockey sobre patines mendocino en la rama masculina con dos encuentros. En uno de ellos el protagonista fue Casa de Italia, que fue anfitrión de Independiente Rivadavia en un duelo equilibrado.

Los primeros 10′ del trámite fueron con mucha paridad. Ninguno de los dos equipos logró vulnerar al otro para ponerse en ventaja. Fue recién a los 11′ cuando Vilson Cvetnic pudo quebrar la resistencia del Azul y poner al frente a los Tanos. Y más tarde, el mismo jugador amplió el marcador en el primer tiempo.

Al retorno del descanso, los anfitriones salieron a pista con la tranquilidad de estar 2-0 arriba porque la necesidad estaba del otro lado. Pero la Lepra eso lo tenía claro y fue en busca del descuento y más. Así fue como pasados los 7′ llegó el gol de Federico Sánchez y dos minutos después apareció Ignacio Lázzaro para empatar.

Comenzaba otro partido y quedaba mucho por jugar. El trámite se hacía de ida y vuelta con ambos intentando encontrar el camino hacia la ventaja. Sin embargo se les negaba. Hasta que cerca de los 20′ Maximiliano Forne concretó el 3-2 del Italiano. La visita fue a buscar la oportunidad de rescatar una unidad en el Este.

Y eso fue aprovechado por los dirigidos por Nicolás García, ya que en los segundos finales Octavio Zangheri sentenció el encuentro en favor de los Tanos. Así Casa de Italia llegó a 9 puntos y se ubica a tres unidades de Club Leonardo Murialdo y Club Banco Mendoza, que juegan sus partidos este domingo.

Fuente: Soy del Este.-