En 4 días, unos 5.000 sanmartinianos se vacunaron en el Torito Rodríguez

Por Redacción

Desde el martes hasta el viernes, cinco mil sanmartinianos pasaron por el Polideportivo Torito Rodríguez y recibieron su vacuna, en un operativo conjunto llevado a cabo por el equipo del ministerio de Salud y apuntalado por el Municipio de Gral. San Martín.

Con el objetivo de mitigar los efectos del Covid 19 y al igual que la semana pasada, mayores de 60 y 70 años recibieron la dosis respectiva de vacuna en el Poli municipal, totalizando casi cinco mil personas en tan solo cuatro días. De todas ellas, 90 por ciento son mayores de 60 años y un 10 por ciento, mayores de 70.

Hubo 10 puestos establecidos para llevar adelante tal cometido, bajo un riguroso protocolo sanitario que llevó a reducir el tiempo de espera y así darle celeridad. Las personas vacunadas son aquellas que se inscribieron en el marco del cronograma establecido por el gobierno provincial.

Nancy Garbagnatti, una vecina que recibió su dosis, aseguró que “realmente no esperaba que mi vacunación fuera tan rápida, porque apenas llegué me vacunaron y ya tengo mi carnet en la mano”. En tanto, Roberto Lisanti, otro de los vacunados, expresó su deseo para que esta lucha “sea un paliativo y la gente tenga menos síntomas graves. En 40 o 50 días me dijeron que ya iba a recibir la segunda dosis”.

Todas las personas vacunadas recibieron su carnet respectivo y a su vez, recibieron recomendaciones acerca de cómo actuar ante alguna reacción que provocase la vacuna.

Por su parte, Elisabeth Crescitelli, secretaria de Hacienda, resaltó “el inmenso trabajo que se está realizando y que involucra a varios sectores tanto del hospital, vacunatorio, enfermeros, estudiantes de Medicina, administrativos municipales, de Defensa Civil y del Ejército Argentino que están trabajando con mucho compromiso”.

El intendente Raúl Rufeil consideró “de vital importancia” este cronograma que “busca vacunar a la población de forma masiva para mitigar los efectos de una pandemia que nos ha llevado a cambiar hábitos y modos de vida”.

Finalmente, el mandatario departamental volvió a recomendar “a todos que se sigan cuidando, que usen barbijo, se laven las manos y eviten las juntadas numerosas, porque es la única manera de que el virus se siga propagando”.

Ayuda para la inscripción

Además, desde esta semana, la comuna inició un operativo por los distritos del departamento, para ayudar a los mayores de 60 años que no cuenten con internet o que no sepan cómo realizar el trámite, a llenar la inscripción para la vacunación contra el Covid 19.