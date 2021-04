Futsal: derrota del Chacarero ante Jockey Club

Por Soy del Este

Municipalidad de Gral. San Martín cayó como local por 3 a 2 en su duelo frente a Jockey Club Mendoza por la séptima fecha del torneo Apertura en la Primera A de FEFUSA. El Albirrojo ganaba 2-0 y lo tenía controlado, incluso la diferencia pudo ser mayor, pero se desmoronó. Nervios, errores, desconcentración que pagaron caro.

Lo que empieza de gran maneta no siempre termina así, sino todo lo contrario. Y eso es lo que podría servir para describir el encuentro de la noche de este miércoles entre San Martín y Jockey. Un duelo de protagonistas y candidatos, que tuvo mucha emoción, contó con buenos pasajes de juego y también fue disputado.

Si bien los dos equipos intentaron proponer desde el inicio, fue el Albirrojo el que tuvo mayor claridad para llevarlo a cabo. Así fue como llegó la primera acción clara tras un buen pase de Vázquez para Funes, quien de frente al arco remató desviado. Poco después Guevara sacó un buen remate de lejos pero De Lucía tapó abajo.

Y cuando llegaban a los 5′, córner de Varas para Funes, que bajó el balón de cabeza y Varas apareció para anticipar a Scafetti y De Lucía e improvisar una especie de chilena y con un golazo concretar el 1-0 local. El Burrero no encontraba la forma de vulnerar al dueño de casa y le costaba conectarse.

Yanzón tuvo una oportunidad de anotar el segundo pero De Lucía resistió, aunque desde el anfitrión pedían mano del arquero fuera del área. Más tarde la polémica era en el área de San Martín cuando Cusa intentaba rematar y el balón parecía dar en la mano de Rodríguez cuando caía dentro del área. Cuerpo dijo Aranda.

Un tiro libre de Varas llevó peligro al arco de la visita pero Sánchez despejó al córner. Cuando restaban poco más de 5′ De Lucía tapó de manera increíble lo que era un gol de Monti, tras pared con Varas. Después hubo un ida y vuelta, De Lucía tapó ante Di Paola y en la respuesta Curello contuvo ante Pinea.

Cerca del cierre Yanzón salvó el empate en la línea. Presionaba Jockey sobre el arco local, pero dejaba espacios. Y por ello, cuando se jugaban los últimos 35 segundos, contragolpe iniciado en las manos de Curello para Franco Ayala y este asistió a Di Paola, que llegó algo exigido para decretar el 2-0 antes del descanso.

Luego de la pausa, los dirigidos por Corvalán se vieron obligados a salir a buscar de entrada el descuento. Sin embargo no fue sencillo generar peligro en sus aproximaciones. Además Curello respondió bien dos veces ante Cusa en una misma acción en el inicio. El trámite era más equilibrado y se repartían el manejo del balón.

San Martín pudo haber ampliado pero Guevara definió muy alto ante De Lucía y el intento de Matías Ayala fue desviado al córner. La reacción del Burrero fue con un violento remate de Cerván que despejó Curello. Mas tarde un disparo de Koltes se desvió en Franco Ayala, se elevó y cayó justo sobre el travesaño. Se salvaba el Albirrojo.

Increíblemente, y pese a tener casi todo controlado, los de Castro entraron en un estado de nerviosismo y apuro en los 9′ restantes. Empezaron a cometer errores, perdieron presición y ya no podían asociarse como antes. Fue así que llegó el descuento rival. Salida sin destino de Varas, no pudo controlar Pinea y se le fue largo el esférico, cuando achicó lejos Curello, tocó el balón y Vázquez lo punteó hacia su propio arco sin poder alcanzarlo. El duelo quedaba 2-1 y la sensación no era la misma.

Creció el Burrero aprovechando la desconcentración de los esteños y llegó a la paridad. Encaró Pinea, remató y Curello tapó pero no pudo contener y en el rebote sacó provecho Sánchez para lograr el 2-2 a los 15′. Había tiempo para que pasase cualquier cosa aún. Estaba abierto. Pasados los 17′, Sánchez le dio de lejos y Curello afuera del área despejó con la mano para impedir el gol.

Amarilla para el 1 local y tiro libre de frente al arco para la visita. Gallegos remató, Curello tapó y en ese rebote Cusa disparaba pero el balón daba en la mano de Varas. Penal. Segunda amarilla y azul para Varas, que además recibió la roja por exceso verbal. Gallegos no dudó ante Curello y fusiló arriba para dar vuelta el encuentro.

Increíble pero real. Tampoco la fortuna acompañó a los del San Pedro porque el palo le negó el empate a Rodriguez cuando restaban 2′. Fue derrota para Municipalidad de San Martín, que deja mucha bronca. Ahora deberá enfocarse en otro duro duelo que tendrá como local en la próxima fecha cuando reciba al líder Andes Talleres.

SÍNTESIS:

Municipalidad de San Martín (2): Gonzalo Curello; Matías Varas, Sebastián Vázquez, Emmanuel Guevara y Axel Funes. DT: Mario Castro. Ingresaron: David Cuello, Franco Rodríguez, Bruno Yanzón, Franco Monti, Lucas Penna, Matías Ayala, Felipe Di Paola y Franco Ayala.

Jockey Club Mendoza (3): Juan De Lucía; Martín Cusa, Ignacio Guillén, Franco Molina y Matías Scarfetti. DT: Armando Corvalán. Ingresaron: Ignacio Cerván, Diego Koltes, Jonathan Gallegos, Jesús Sánchez y Tomás Pinea.

Goles: PT 5′ Varas (SM) y 19’25» Di Paola (SM). ST 13’13» Vázquez -e/c- (J), 15’15» Sánchez (J) y 17’29» Gallegos -p- (J).

Árbitros: Mario Aranda – Gamal Bunjeil.

Cancha: Polideportivo Gustavo «El Torito» Rodríguez.

Incidencias: ST 17’28» Expulsado Varas (SM) por exceso verbal.

