La Colonia venció de local al Club Bernardino

Asociación La Colonia Junín superó por 5 a 2 a Club Social y Deportivo Bernardino Rivadavia en condición de local por la 3a fecha del torneo Apertura en el senior masculino de la Asociación Mendocina de Patín. Los juninenses quedaron como líderes en solitario.

El ritmo de juego en el primer tiempo estuvo equilibrado, dinámico y por momentos áspero, todo debido al ritmo que le impusieron ambos equipos. Con un gol de penal Martín Cabral puso en ventaja a los Auriazules a los 5’. Aunque a los 7’ después de una serie de rebotes que contuvo el uno visitante, le quedó la bocha a Francisco Becerra que con un remate certero empató para el verde.

A los 15’ apareció Alberto Pippi con un potente tiro que entró en el ángulo superior de Aranda para poner arriba por 2 a 1 a los rivadavienses. Cuando todo hacía parecer que con ese resultado se iban a retirar a la pausa, nuevamente Francisco Becerra logró el empate a falta de un minuto para el final.

Si bien en el segundo tiempo el trámite fue similar al primero, la diferencia estuvo en el juego de los hermanos Ledesma (Joaquín y Santiago), la efectividad de Becerra, el traslado de Bullaude y la seguridad de Aranda en el arco.

En el complemento el ritmo no se perdió, un juego picante con bastantes idas y vueltas en donde las diferencias mencionadas con anterioridad le dieron el plus a Junín para llevarse el partido. Ambos equipos acechaban con peligro constante a los arcos pero tanto como Aranda y Berlingieri fueron los encargados de que en los primeros minutos no sufriera alteraciones el marcador.

Cinco minutos del inicio pasaron para que, a través de un gol de Valentín Martínez, los locales pasaran al frente, diferencia que se estiró a 2 cuando a los 8’ con la conversión de Emir Bullaude puso el marcador 4 a 2. A los 20′ nuevamente apareció Francisco Becerra para anotar el quinto, dejando el resultado 5 a 2, que se mantendría hasta el final.

Con este triunfo, el Verdiblanco se subió a lo más alto del certamen, pero debe aguardar lo que suceda una vez que este completa la fecha para saber si se mantendrá allí o quedará como escolta.

SÍNTESIS:

La Colonia (5): Mauricio Aranda; Valentín Martinez; Matías Barrera; Joaquín Ledesma y Emir Bullaude. DT: David Sas. Ingresaron: Santiago Ledesma; Federico Becerra; Lúcas Gómez; Facca Valentín.

Bernardino Rivadavia (2): Mauro Berlingieri; Martín Cabral; Luciano Lanza; Matías Giuliani; Pablo Cortez. DT: Nahuel Marigliano. Ingresaron: Alberto Pippi; Lucas Valero.

Goles: PT 5′ Cabral (B), 7′ y 24′ Becerra (J), 15′ Pippi (B). ST 5′ Martínez (J), 8′ Bullaude (J) y 21′ Becerra (J).

Árbitros: Mariela Begueri – Leandro Tosoni.

Pista: Estadio Cubierto La Colonia.

