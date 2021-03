Rivadavia Futsal volvió a la victoria

Por Soy del Este

Rivadavia Futsal se impuso como local sobre Juventud Unida por 5 a 4 en el marco de la quinta fecha del torneo Apertura en la Primera D de FEFUSA. El elenco rivadaviense pudo volver a sumar de a tres puntos luego de acumular un empate y dos derrotas y sus duelos anteriores y tras la victoria del debut.

En la noche de este martes se llevaron a cabo varios duelos correspondientes a una nueva jornada de la cuarta categoría del «verdadero futsal». Los tres conjuntos esteños debían salir a la cancha, pero sólo uno pudo obtener un resultado positivo. Rivadavia recibió a Juventud Unida – Estanzuela y logró dejar atrás la seguidilla de tres encuentros sin poder ganar, algo que había conseguido en la primera fecha.

Los dirigidos por Ricardo Chirino dieron una buena muestra de actitud para quedarse con tres puntos importantes para seguir buscando ser protagonista. La visita golpeó en los primeros minutos de iniciado el encuentro a través de un tanto de Agustín Cruzatte, pero el Naranja consiguió la paridad mediante un gol de Franco Tagarot. Y así transitó la primera etapa, con la visita concretando y con el local teniendo que reaccionar.

Cruzatte volvió a poner al frente a la Juve y el arquero Nicolás Pérez concretó la igualdad luego de una jugada preparada. Sobre la mitad del período inicial, Matías Plaza y Alan Ahumada nuevamente pusieron en ventaja al rival y estiraron la diferencia 4-2. Pero José Quiroga logró descontar para arrimar a los esteños y mantenerlos en partido en la continuidad del mismo.

Tras la pausa, el tramite se mantuvo equilibrado con uno buscando el empate y con el otro tratando de sostener la ventaja o estirarla. Con mucho más juego, valentía y paciencia, Rivadavia trabajó el transitar del encuentro y pasados los 8′ alcanzó la igualdad gracias a un nuevo tanto de Quiroga. Esto le dio confianza al dueño de casa para ir por más y logró dar vuelta el resultado restando 5′ con el gol de Emmanuel Sacca.

En los minutos restantes, el elenco de Chirino supo cuidar su ventaja y lograr una resitencia que Juventud Unida no pudo quebrar. Finalmente fue victoria del Naranja, para cortar así con la racha sin poder festejar. Con las tres unidades logradas, Rivadavia suma 7 puntos. En la próxima fecha visitará a Alem Futsal.

EL NARANJA «B» VOLVIÓ A CAER, EL AURINEGRO NO SE PRESENTÓ

El segundo elenco de Rivadavia «B» sufrió su cuarta derrota en la actual competencia. Fue por 7-1en su visita a Gimnasio N°1. Vale recordar que los dirigidos por Agustín Hernández tienen pendiente el duelo de la cuarta fecha frente a Biritos en condición de local. Dicho duelo se jugará el martes 30. Por la 6ª fecha, el Naranja visitará a Club Atlético Argentino.

Por el otro lado, Palmira Futsal sufrió una derrota por no presentación en lo que debía ser su visita a Municipalidad de Las Heras «C». Un problema en el transporte del equipo sanmartiniano le impidió tener la que sería su tercera presentación. Los conducidos por Claudio Varas tienen pendientes sus duelos de la 3ª fecha (vs Maipú «B», que se jugará el 31/03) y de la 4ª fecha (vs Gimnasia, que se jugará el 29/03).

Fuente: Soy del Este.-