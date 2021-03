Victoria del Verde y derrota del León en el Torneo Vendimia

Por Soy del Este

El Torneo Vendimia en la Superliga del básquetbol mendocino cumplió con su tercera fecha, donde Municipalidad de Junín logró su tercera victoria y Atlético Club San Martín cayó por tercera vez. El Verde venció como local a Club Mendoza de Regatas por 77 a 63. El Albirrojo perdió 83 a 61 en su visita a Club Israelita Macabi. Rivadavia Básquet no jugó pero ganó.

En la tarde noche de este domingo se llevó a cabo el tercer capítulo del Vendimia en la categoría superior del básquet masculino mendocino. Dos de los tres esteños tuvieron acción, Junín ganó como local y San Martín perdió como visitante, y el restante sumó los puntos por no presentación del rival, Asociación Deportiva Anzorena le permitió un triunfo sencillo a Rivadavia).

Luego de sus triunfos sobre Club General San Martín y Atlético San Martín, el Verde volvió a hacerse valer. En condición de local superó a Regatas en un duelo que si bien tuvo cierta paridad en los primeros períodos y en cada cuarto tuvo al local al frente, fue clave el último segmento para que los dirigidos por Germán Jorge festejen por 77-63. Emiliano Dengra aportó 20pts y Leonardo Mosconi sumó 19pts.

Por el otro lado, tras dos caídas el Albirrojo buscaba un resultado positivo ante Macabi. Claro que no sería nada fácil teniendo en cuenta el plantel de jerarquía con el que cuenta el Celeste. Y eso comenzó a quedar reflejado en el primer cuarto, donde el dueño de casa se distanció por 28-11. Luego, pese a la reacción del León, el local mantuvo el dominio y estiró la ventaja para imponerse por 83-61. Los 23pts de Nicolás Seoane no fueron suficientes.

Finalmente, y lamentablemente, Anzorena decidió ceder los puntos y no viajar hasta el Este para enfrentar al Naranja. De esta forma Rivadavia obtuvo su primera victoria luego de dos derrotas. Además Atenas Sport Club venció 94-46 a Gral. San Martín. La cuarta fecha del Vendimia se disputará este martes con estos duelos: San Martín vs Rivadavia, Anzorena vs Junín, Regatas vs Atenas y Gral. San Martín vs Macabi.

Fuente: Soy del Este.-