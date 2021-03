Rugby: triunfo de Tacurú y derrota de Calandrias

Por Soy del Este

LOS AURIAZULES NO TUVIERN PIEDAD

Club Tacurú Rugby & Hockey superó por 78 a 7 a Teqüe Rugby Club en condición de visitante por la cuarta jornada del torneo Pre Intermedias-Bronce en la Unión de Rugby de Cuyo. El combinado de San Martín se recuperó de la caída en la fecha anterior y suma dos triunfos y dos derrotas dentro de la Zona A.

El rugby mendocino tuvo continuidad ezte fin de semana y Tacurú pudo tomarse revaancha de su anterior encuentro. Los Auriazules no tuvieron reparos para aplastar a Teqüe como visitantes. De principio a fin, el elenco de San Martí controló el trámite y fue ampliando laventaja a su favor. Sólo un minuto de juego transcurría cuando Germán Villarreal logró el primer try en favor de los esteños.

Tobías Antich amplió con la comversión (7-0). Minutos más tarde, el mismo Antich apoyó en el ingoal de los Azules y además convirtió (14-0). El local no reaccionaba y Tacurú seguía sumando. Dos tries de Facundo Landini y una conversión de Antich dejaban el juego 26-0. Y cerca del cierre, try de Martín Gentili y conversión de Antich para irse al descanso con un cómodo 33-0.

Luego del entretiempo se esperaba una reacción del anfitrión. Y en el inicio pareció ser así luego de lograr un try y sumar la conversión, pero sólo fue eso. Es que los Auriazules no cedieron mucho más terreno y volvieron a embestir contra los maipucinos. Joaquín Bottino logró dos tries y Antich sumó una conversión (45-7) para responder al descuento local y quitarle cualquier tipo de ilusión.

Un try de Aldo Castillo y otro de Landini, más dos conversiones de Antich, dejaban el marcador 59-7 y aún quedaban poco más de 20′ por jugar. Nicolás Lencinas, Emiliano Arce y Castillo apoyaron nuevos tries, y con dos conversiones de Antich, sentenciaron el encuentro 78-7 en favor de los sanmartinianos. En la próxima fecha (27/03), Tacurú será anfitrión de Mendoza Rugby Club.

EL DEBUT EN CASA NO FUE EL MÁS AUSPICIOSO

Calandrias Rugby Club de Junín hizo su debut como local en el actual Torneo Desarrollo de la Unión de Rugby de Cuyo. Lamentablemente para los Verdes, fue con una derrota por 54-10 ante Huarpes Rugby Club en el marco de la segunda fecha. Así los esteños acumulan dos caídas.

En la mañana dominical, con escenario en el Parque Dueño del Sol, Calandrias recibió a Huarpes buscando un resultado positivo luego de perder en su visita a Los Cuervos Rugby Club por la jornada inicial. Sin embargo, el conjunto visitante fue un amplio dominador de las acciones en la mayor parte del partido, aunque no se las llevó tan fácil ante un juvenil equipo esteño.

Huarpes, a pesar de no estar demasiado fino con la pelota, tomó confianza y se instaló rápidamente en territorio contrario. Producto de tres tries, la visita logró cerrar arriba en el final del primer tiempo. Esa ventaja de 15-0 se iba a estirar aún más en el segundo segmento.

En los primeros minutos del período final, a las tempranas lesiones de jugadores del elenco anfitrión, se sumó la del arbitro que debió ser remplazado por un par para que continuara el juego. Ya con un resultado adverso de 37-0, el equipo juninense logró hacer su juego pasada la mitad de los segundos cuarenta minutos.

Los Verdes empezaron a presionar en todos los sectores, se animaron a atacar y llevaron a la visita hacía su campo consiguiendo de esa manera dos tries que le dieron un envión anímico que tendría una corta duración. En menos de tres minutos Huarpes, a través de Tello en dos oportunidades y Fredes, metió tres tries y una conversión sobre el epílogo del encuentro para darlo por sentenciado.

El rival se las ingenio para sacar una diferencia que le permitió marcar el rumbo del partido y llevarse el encuentro por 54-10. Calandrias sumó ritmo y más experiencia, ahora deberá continuar trabajando y corrigiendo errores para que los resultados empiecen a dar sus frutos.

