Reflotan el proyecto para declarar al Pasip zona franca

Por Redacción

Lo impulsan el Municipio y la Provincia. Hay un proyecto de ley en el Congreso. Permitiría potenciar el desarrollo regional.

Luego de la venta de más de 8.000 metros cuadrados de terrenos adquiridos por casi 20 nuevas empresas se radicarán en el predio del Pasip, de Palmira, el intendente de Gral. San Martín, Raúl Rufeil, acompañado por parte de su gabinete recibió a autoridades provinciales y nacionales para avanzar sobre un proyecto que considera “clave” para el desarrollo de toda la región: declarar al Pasip zona franca es decir, libre de impuestos.

“Es nuestra idea y estamos trabajando intensamente en eso. Pero sinceramente creo que tiene que ser vista como de un sector sino que tiene que transformarse en una política de Estado y a eso invito”, dijo el intendente Raúl Rufeil: “Lo que representa el Pasip para la región y para Palmira debe ser un proyecto que apuntalemos entre todos”.

Hay un proyecto de Ley en el Congreso que pide declarar al Pasip zona franca, una idea que nació prácticamente con el mismo Pasip pero que no se ha logrado llevar a cabo: “El Pasip es un desarrollo ideal para convertirlo en zona franca, no solo porque cuenta con toda la infraestructura necesaria, no solo porque ya se están radicando nuevas empresas sino por su ubicación estratégica en el corredor bioceánico y, además y no menos importante, porque hacerlo sería una manera de enmendar las injusticias que se cometieron con todo Palmira, cuando se privatizaron los trenes en los años 90”, dijo Rufeil.

El intendente estuvo acompañado por parte de su gabinete, entre ellos la secretaria de Hacienda, Elisabeth Crescitelli y el secretario de Gobierno, Mauricio Petri; hubo concejales, legisladores provinciales y nacionales.

El diputado nacional Luis Petri estuvo en la reunión y se mostró entusiasmado con la posibilidad de aprobar la ley: “Si se concreta la posibilidad de que el proyecto Pasip devenga en una zona franca, que es como inicialmente se previó, el desarrollo económico, social y comercial no solo de Palmira sino de toda la región va a ser inconmensurable”, estimó el legislador.

“El arraigo de cientos de industrias, de la producción o los servicios van a contribuir a un importante desarrollo, que también va a contribuir a resolver el grave problema que tuvo esta zona a partir de la privatización de los ferrocarriles, que dejó a más de mil personas desempleadas”.

Declarar zona franca al Pasip es uno de los objetivos de la gestión de Rufeil y el proyecto cuenta con el respaldo del gobernador, Rodolfo Suárez: “La idea tiene todo el aval del Municipio y la Provincia; nosotros lo hemos impulsado a través de un proyecto de ley en el Congreso y creemos que tiene que ser una verdadera política de Estado”, dijo Luis Petri: “Y por eso la convocatoria que hacemos es a todos los sectores, para que tanto el oficialismo como la oposición acompañemos este proyecto en la Nación y logremos que se apruebe”.

Cabe recordar que la zona franca establece un territorio especial en el que las empresas que se radican no tributan impuestos, generalmente nacionales y por ello es que terminan siendo plataformas exportadoras por naturaleza, ya que las posibilidades de competir en el exterior y exportar son enormes.

Sin embargo y pese a las ventajas, la mayoría de las zonas francas establecidas no han dado resultado, aunque el caso del Pasip es distinto porque el predio no solo cuenta de antemano con los servicios necesarios para la instalación de empresas, sino que por su ubicación en el corredor bioceánico, es un punto estratégico para el desarrollo comercial e industrial.